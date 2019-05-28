Гаттузо покинул пост главного тренера итальянского "Милана"

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Дженнаро Гаттузо покинул итальянский "Милан"
Дженнаро Гаттузо покинул итальянский "Милан" / twitter AC Milan

Итальянский "Милан" остался без главного тренера. Дженнаро Гаттузо подал в отставку.

"Милан" в этом сезоне занял пятое место в чемпионате Италии. И не сумел пробиться в Лигу чемпионов. При этом место в топ-4 "Милан" проиграл главному конкуренту – "Интеру".

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"Было нелегко решить уйти из "Милана". Но я должен был принять это решение. Не было определенного момента, когда это решение созрело. Это сумма всех 18 месяцев как тренера команды, которая для меня никогда не будет похожа на другие. Я прожил эти месяцы с огромной страстью, незабываемое время. Тяжелое решение, но взвешенное", – заявил Гаттузо в интервью La Repubblica

При этом у Дженнаро Гаттузо был еще действующий двухлетний контракт с "россонери". Однако наставник решил не держаться за должность.

Кроме Гаттузо, "Милан" перед тем покинул и спортивный директор Леонардо.

К слову, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко неоднократно заявлял, что когда-нибудь сможет возглавить "Милан".

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Теги: Спорт Футбол ФК Милан
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