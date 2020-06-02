Авторитетный боксерский портал BoxRec составил десятку самых выдающихся боксеров. В рейтинг не вошло сразу несколько легендарных боксеров.

Возглавил рейтинг BoxRec непобедимый американец Флойд Мейвезер, сообщает Daily Mirror. Он единственный боксер из рейтинга, который выиграл все свои поединки.

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Мэнни Пакьяо из Филиппин занял второе место. Он единственный из рейтинга, кто до сих пор продолжает боксировать на профессиональном уровне.

Аргентинский средневес Карлос Монсон оказался на третьем месте.

Также следует отметить, что выдающийся американец Мохаммед Али, который обычно возглавляет подобные рейтинги, только на четвертом месте.

Топ-10 самых выдающихся боксеров по версии BoxRec

Флойд Мейвезер (50-0-0) Мэнни Пакьяо (62-7-2) Карлос Монсон (87-3-9) Мохаммед Али (56-5-0) Шугар Рэй Робинсон (174-19-6) Бернард Хопкинс (55-8-2) Джо Луис (66-3-0) Арчи Мур (186-23-10) Оскар Де Ла Хойя (39-6-0) Хулио Сезар Чавес (107-6-2)

В рейтинг BoxRec не попали Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Рокки Марчиано, Роберто Дюран, Леннокс Льюис и братья Кличко.