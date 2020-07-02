Сборная Украины в Лиге наций сыграет против Германии, Испании и Швейцарии. Два матча проведет Киев, а один состоится во Львове.

Исполком Украинской ассоциации футбола решил доверить Львову домашний матч против сборной Швейцарии. Однако Испанию и Германию "сине-желтые" примут в Киеве. Об этом говорится в сообщении на сайте УАФ.

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Стоит добавить, что резервным стадионом для всех трех матчей является ОСК "Металлист" в Харькове.

Календарь домашних матчей сборной Украины в Лиге наций

Украина – Швейцария. 3 сентября 2020 года. Львов, "Арена Львов".

Украина – Германия. 10 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".

Украина – Испания. 13 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".

Напомним, что в рамках Лиги наций сборная Украины проведет и три гостевые поединки: 6 сентября против Испании, 14 ноября против Германии, а 17 ноября – против Швейцарии.