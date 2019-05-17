Украинский борец Жан Беленюк, который 14 апреля стал чемпионом Европы, обратился к украинской власти по поводу призовых.

Беленюк до сих пор не получил призовые, которые ему положены за победу на чемпионате Европы. Об этом сам спортсмен сообщил на своей странице Facebook.

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Только осознал, что больше месяца прошло с тех пор, как я стал чемпионом Европы, а призовые от министерства до сих пор не получил. Министр Игорь Жданов, где мои призовые? Такого раньше не было. Что творится? Что случилось с министерством? Раньше вы из меня сделали миллионера сразу по приезду с соревнований?

"Я уже привык к жизни в стиле luxury, поэтому, даже не мечтайте что оставлю вам свои 50 тысяч грн золота! Моему айфону уже несколько месяцев, самое время купить новый. Поэтому, жду", – написал Беленюк.

В свою очередь, советник министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова Павел Булгак заверил, что приказ уже подписан, и с понедельника, 20 мая, спортсмен получит причитающуюся выплату.

"Только что оперативно выяснил ситуацию. Приказ о выплате призовых Жану Беленюку подписан. С понедельника выплаты должны поступить на его карточку. Спасибо за достойное представление Украины на международной спортивной арене, желаем новых побед", – написал Булгак на своей странице в Facebook.

Спорт 24 писал, что Жан Беленюк завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по греко-римской борьбе, который прошел в Бухаресте.

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