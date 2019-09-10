Гендиректор "Шахтера" признался, что Коноплянка давно был в планах "горняков"

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Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка / ФК "Шахтер"

2 сентября "Шахтер" вернул в Украину полузащитника Евгения Коноплянку, который подписал с клубом трехлетний контракт.

Генеральный директор Сергей Палкин рассказал, что менеджмент давно пытался заполучить игрока.

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Мы хотели купить Коноплянку около двух лет назад. Полтора года точно. Мы связывались с Женей, выходили на "Шальке". Неоднократно пытались найти с "Шальке" общий язык.

"Они тогда и рассчитывали на него, и просили большие деньги. Поэтому только сейчас удалось договориться. Коноплянка хочет регулярно играть, и играть в хорошем клубе. Я уверен, что он получит все это в "Шахтере", – сказал Палкин.

Напомним, Евгений Коноплянка перешел в "Шахтер" из немецкого "Шальке". Сумма трансфера не разглашается. Контракт рассчитан на три года.

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В "Шахтере" Коноплянка будет выступать под 15-м номером. Именно под ним он внесен в заявку клуба на сайте УПЛ.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Евгений Коноплянка Шахтер
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