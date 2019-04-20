Гениальный ассист Малиновского помог "Генку" победить в чемпионате Бельгии: видео

В матче чемпионата Бельгии игрок "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский отличился результативной передачей, которая стала для него 14-й в сезоне.

"Генк" обыграл на выезде "Стандард" (3:1) и укрепил свое лидерство. Очередным результативным действием отметился Руслан Малиновский.

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Малиновский стал соавтором второго гола "Генка", ассистировав Саматте. В чемпионском раунде Руслан забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Смотрите видео ассиста Руслана Малиновского в чемпионате Бельгии

В итоге, "Генк" набрал 44 очка и оторвался от преследователей на вершине турнирной таблицы на 7 очков. "Стандард" остался на 4 месте с 33 баллами.

Видео голов и обзор матча Стандарт – Генк

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