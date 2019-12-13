"Александрия" проиграла "Генту" в последнем матче Лиги Европы: видео

В последнем матче группового этапа Лиги Европы "Александрия" играла на выезде против "Гента". Украинский клуб потерял возможность выйти в плей-офф Лиги Европы. Зато "Гент" боролся за первое место в квартете.

Гент – Александрия 2:1

Голы: Депуатр, 7, 16 – Мирошниченко, 54

В первом матче между этими командами во Львове "Гент" забил первым. Отличился Лоран Депуатр на шестой минуте. В Бельгии этот нападающий забил на минуту позже. Ассистировал ему украинец Роман Безус. Он перехватил мяч в центре поля, и разогнал атаку, отдав пас на партнера (при этом рядом был еще один украинец – Роман Яремчук). Депуатр сместился в сторону и пробил мимо Юрия Панькова, открыв счет в матче.

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А на 16-й минуте нападающий оформил дубль. И снова результативный пас ему отдал Безус. На этот раз Роман сбросил мяч головой после навеса с фланга, а форвард в касание отправил мяч в ворота.

"Александрия" не то, чтобы сидела в защите. Однако в начале матча игрокам украинского клуба не все удавалось впереди. Хотя между двумя голами Депуатра мог забивать Лучкевич, однако Валерий не сумел как следует дотянуться до мяча.

Да и сам Депуатр мог оформить хет-трик. И снова он пробивал после паса Безуса. Но на этот раз не попал в створ ворот. Когда же сам Безус решил пробить, то Панькив спас свои ворота.

Видео лучших моментов первого тайма матча Гент – Александрия

Во втором тайме "Гент" несколько отошел назад, а "Александрия" напоследок решила показать, что и она может играть на равных. Команда начала атаковать более разнообразно. А забитый гол стал лишь тому подтверждением. Во время одной из атак мяч отлетел к Мирошниченко, и игрок решил нанести мощный удар низом метров с тридцати. Мяч влетел точно в нижний угол ворот.

Видео гола Мирошниченко

За минуту "Александрия" снова отправила мяч в ворота соперников. Но на этот раз гол не засчитали из-за офсайда в Безбородько.

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До конца матча голов больше забито не было. Поэтому "Александрия" заканчивает свои выступления в Лиге Европы поражением "Генту". Бельгийский клуб с первого места выходит из группы. А вместе с ним и три украинца – Пластун, Безус и Яремчук.