Гент – Александрия: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

В четверг, 12 декабря, "Александрия" на выезде сыграет заключительный матч группового этапа Лиги Европы против бельгийского "Гента". Букмекеры оценили шансы команд в этом матче.

Гент – Александрия. Прогноз букмекеров

"Александрия" встречалась с "Гентом" один раз – во втором туре Лиги Европы 2019/20. Тогда была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

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После пяти туров украинская команда занимает последнее место в группе I Лиги Европы и имеет в активе три очка. Соперник "Александрии" с девятью очками идет на первой позиции. Подопечные Владимира Шарана потеряли шансы на выход в плей-офф турнира.

Напомним, что матч "Гент" – "Александрия" состоится в четверг, 12 декабря. Начало встречи – в 22:00.

Прогноз Marathon bet

"Гент", за который выступают трое украинцев – Игорь Пластун, Роман Яремчук и Роман Безус – является явным фаворитом матча. Букмекеры оценивают шансы на победу "Гента" коэффициентом 1,27.

Победу "Александрии" в Генте букмекеры оценивают коэффициентом 15. Если же поединок на "Геламко Арена" завершится ничьей – коэффициент 5,80.

Прогноз Pari Match

Специалисты Pari Match также предлагают коэффициент 4,50 на то, что "Александрия" победит "Гент" хотя бы в одном тайме. Коэффициент на то, что гости встречи не проиграют и ТБ 2.5 – 11,5.

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На победу бельгийцев и ТБ 2.5 букмекеры Pari Match предлагают коэффициент 2,03. Если же "Гент" победит, но ТМ будет 2.5 – коэффициент 3,35. Также букмекеры предлагают угадать, каким будет тотал матча: четный 1,92; нечетный 1,94.

Прогноз William Hill

На сайте William Hill поклонники футбола имеют возможность угадать, какой футболист сумеет отличиться голом в матче "Гент" – "Александрия". На гол украинца Романа Яремчука в ворота своей бывшей команды специалисты дают коэффициент 2,15.

В лагере "Александрии" больше всего шансов забить гол, по мнению экспертов, у Дениса Безбородько. Его мяч в ворота хозяев из Бельгии букмекеры оценили коэффициентом 5.