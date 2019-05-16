Германия "дожала" Словакию, Россия забросила 10 шайб на ЧМ по хоккею: видео

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Германия победила Словакию
Германия победила Словакию / HHOF-IIHF IMAGES

На чемпионате мира по хоккею 2019 состоялись очередные матчи. В них определились команды, которые точно сыграют в плей-офф. Среди низ Германия и Россия, которые обыграли своих соперников.

Германии выпало играть с хозяевами турнира – сборной Словакии. Последние стремились победить, ведь проиграли два предыдущих матча. И словаки были близки к тому. Если первый период закончился без заброшенных шайб, то в начале второго немцы вышли вперед. Но хоккеисты Словакии удачно воспользовались игрой в большинстве, забросив две шайбы с интервалом в 1:25 минуты.

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И за две минуты до конца матча немцы сравняли счет. А когда до конца игры оставалось 27 секунд, победную шайбу забросил Драйзайтль.

Германия побеждает и гарантирует себе участие в плей-офф чемпионата мира.

Германия – Словакия 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Еще один участником плей-офф стала Россия. Их сборная не имела проблем в матче против Италии. Уже на 31 секунде матча счет был открытым (самая быстрая шайба этого турнира). До конца первого периода Россия была впереди 4:0. Еще четыре шайбы влетело в ворота итальянцев во втором периоде. В третьем периоде россияне отметились лишь двумя точными бросками.

Россия – Италия 10:0 (4:0, 4:0, 2:0)

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Чемпионат мира по хоккею 2019 Хоккей
Источник: 24 канал
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