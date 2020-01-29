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Гибель Коби Брайанта: следователи раскрыли новые подробности трагедии

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Детали гибели Коби Брайанта / Twitter

Вертолет легендарного баскетболиста Коби Брайанта Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на представителя Национального совета безопасности на транспорте США (NTSB).

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Вертолет успел набрать высоту около 700 метров, где попал в плотный слой облаков и тумана. Пилот попытался выйти из зоны плохой видимости и начал нисходящий левый поворот. После этого вертолет начал быстро падать со скоростью около 600 метров в минуту – и с большой силой врезался в холм.

Следователи пока не знают причины такой быстрой потери высоты. Однако отмечают, что вертолет не был оборудован любой "системой оповещения о местности" – устройством, которое могло предупредить пилота о том, что вертолет находится в опасной близости от склона.

Также следователям удалось установить личность 41-летнего Брайанта по отпечаткам пальцев. Вместе с ним были установлены личности еще троих погибших: Джона Алтобелии, Сары Честер и пилота Ари Зобаяна. Эксперты продолжают работу по опознанию еще пятерых погибших, включая 13-летнюю дочь Коби Джанну.

Что известно об авиакатастрофе и гибели Коби Брайанта?Авиакатастрофа произошла неподалеку от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас, утром 26 января при местному времени. СМИ пишут, что катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Федеральное управление авиации США, со своей стороны, сообщило, что катастрофа произошла при "неизвестных обстоятельствах". Расследованием инцидента сейчас занимаются соответствующие органы.

В момент трагедии на борту находились 9 человек, все погибли. Кроме Коби Брайанта и его дочери, в вертолете летели партнерша Джанны в баскетбольной команде Алисса и ее отец - вероятно, 56-летний тренер по бейсболу в колледже Оранж-Коста – Джон Альтобелли. Также с ними находилась мать ребенка и жена тренера – Кэри Альтобелли. Кроме того, погиб пилот вертолета.

Известно, что Коби Брайант летел на вертолете марки Sikorsky S-76 – это был его собственный вертолет, авиасудном спортсмен пользовался годами. В частности, добирался до центра Лос-Анджелеса из своего дома в Ньюпорт-Бич еще когда играл в баскетбол. Завершил он карьеру в 2016 году.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Погиб Коби Брайант Спорт Баскетбол Расследования
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