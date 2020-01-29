Гибель Коби Брайанта: следователи раскрыли новые подробности трагедии

Вертолет легендарного баскетболиста Коби Брайанта Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на представителя Национального совета безопасности на транспорте США (NTSB).

Смотрите также: Погиб Коби Брайант: в сети вспомнили лучший матч в карьере легенды баскетбола

Вертолет успел набрать высоту около 700 метров, где попал в плотный слой облаков и тумана. Пилот попытался выйти из зоны плохой видимости и начал нисходящий левый поворот. После этого вертолет начал быстро падать со скоростью около 600 метров в минуту – и с большой силой врезался в холм.

Следователи пока не знают причины такой быстрой потери высоты. Однако отмечают, что вертолет не был оборудован любой "системой оповещения о местности" – устройством, которое могло предупредить пилота о том, что вертолет находится в опасной близости от склона.

Также следователям удалось установить личность 41-летнего Брайанта по отпечаткам пальцев. Вместе с ним были установлены личности еще троих погибших: Джона Алтобелии, Сары Честер и пилота Ари Зобаяна. Эксперты продолжают работу по опознанию еще пятерых погибших, включая 13-летнюю дочь Коби Джанну.

Today, together with NTSB, we provide an update on the crash investigation. LA County Coroner has identified four of the victims from the crash. Our thoughts and prayers continue to go out to their families. pic.twitter.com/mBwaBtucYZ — Alex Villanueva (@LACoSheriff) 29 января 2020 г.

Что известно об авиакатастрофе и гибели Коби Брайанта?Авиакатастрофа произошла неподалеку от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабас, утром 26 января при местному времени. СМИ пишут, что катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Федеральное управление авиации США, со своей стороны, сообщило, что катастрофа произошла при "неизвестных обстоятельствах". Расследованием инцидента сейчас занимаются соответствующие органы.



В момент трагедии на борту находились 9 человек, все погибли. Кроме Коби Брайанта и его дочери, в вертолете летели партнерша Джанны в баскетбольной команде Алисса и ее отец - вероятно, 56-летний тренер по бейсболу в колледже Оранж-Коста – Джон Альтобелли. Также с ними находилась мать ребенка и жена тренера – Кэри Альтобелли. Кроме того, погиб пилот вертолета.



Известно, что Коби Брайант летел на вертолете марки Sikorsky S-76 – это был его собственный вертолет, авиасудном спортсмен пользовался годами. В частности, добирался до центра Лос-Анджелеса из своего дома в Ньюпорт-Бич еще когда играл в баскетбол. Завершил он карьеру в 2016 году.