Гимн Украины на матче против Литвы исполнит DZIDZIO

В пятницу, 11 октября, сборная Украины сыграет матч квалификации Евро-2020 против Литвы. Матч состоится в Харькове на стадионе "Металлист".

Исполнение гимна Украины перед началом этого матча доверили DZIDZIO. Об этом говорится в сообщении Украинской ассоциации футбола.

Читайте также: Сборная Украины в двух шагах от Евро-2020: анонс матча Украина – Литва

Сам матч начнется в 21:45. Однако вход на стадион будет открыт с 19:30. Начало шоу-программы перед матчем запланировано на 20:20. В 21:00 на поле стадиона "Металлист" выйдут игроки обеих сборных для предматчевой разминки.