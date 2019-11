Гимнастка Надя Васина и пловец Олег Лисогор празднуют спортивный юбилей: эффектная фотосессия

"50 на двоих" – совместная фотосессия гимнастки Нади Васиной и пловца Олега Лисогора. В 2019 году они оба отмечают юбилей профессиональной карьеры.

В этом году исполняется по 25 лет от старта спортивной карьеры Нади Васиной и Олега Лисогора. Общий юбилей они решили отметить совместной фотосессией. Основная идея – показать красоту тела, привлечь внимание к спорту, здоровому образу жизни и доказать, что бывших в спорте не бывает.

Презентовали фотосет на страницах ноябрьского номера журнала "Натали", посвященному теме здоровья, спорта, стремлению к победам и совершенству.

Профессиональный спорт – довольно тяжелая штука. К сожалению, многие после спорта исчезают. Однако, бывших спортсменов не бывает. И мне захотелось показать, что у хорошего, сообразительного профессионального спортсмена всегда есть успешное и веселое будущее и в спорте, и вне спорта. Желание развивать свое тело, выжимать из него максимум – затягивает. Спортсмен вне спорта всегда остается спортсменом: так же стремится к победам, новым успехам, новым достижениям,

– объясняет Васина.

"Идею подала Надя. Напомнила, что в этом году у меня 25-летний юбилей в спорте, как и у нее. Давай, говорит, придумаем что-то интересное. Вытащила меня на съемку. Не очень люблю фотографироваться, но сама идея привлечь внимание к спорту, к спортивным победам, к тому, что бывших в спорте не бывает, меня зацепила. Плюс дружба и умение убеждать сыграли свою роль, и я сдался. Весело провели время на съемочной площадке. Несколько раз едва Надю не уронил. Но результат стоил рисков", – говорит Лисогор.

Надя Васина

Украинская гимнастка, мастер спорта международного класса, чемпионка Всемирной Гимназиади, чемпионка Всемирной Универсиады, финалистка чемпионата Европы, призер этапов Кубка мира, обладатель президентской премии, мастер спорта международного класса, член Национальной сборной с 2002 по 2008 год. Завершила спортивную карьеру и поддерживает гимнастический клуб. Сейчас Надя Васина – артистка SAL-show и "самая красивая украинка" по версии журнала The most beautiful women. Сотрудничала с Cirque du Soleil, выступала в NV Show-Room (Лас-Вегас), Chinesse Bridge (Hunan TV, Китай), Dinner Show "Hotel Freedom", Le plus Grand Cabaret du Monde и Cirque du Massy (TV, Франция) и других.

Олег Лисогор

Украинский пловец, многократный чемпион мира и Европы на длинной и короткой воде в плавании брассом, экс-рекордсмен мира на дистанции 50 метров брассом на длинной и короткой воде. Участник трех летних Олимпиад (2000, 2004 и 2008). Лучшее достижение на Олимпийских играх – 6-е место в комбинированной эстафете 4 × 100 метров в составе сборной Украины в 2004 году в Афинах. Олег до сих пор в спорте. В августе принял участие в восемнадцатом Чемпионате мира Masters-2019 в Корее и привез оттуда серебряную медаль.