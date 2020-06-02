В понедельник, 1 июня, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Реакция спортсменов на убийство Джорджа Флойда

Главная тема недели в США – смерть 46-летнего Джорджа Флойда. Спортивный мир тоже возмущен.

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Футболисты дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо и Ашраф Хакими коснулись темы политики, когда праздновали взятие ворот "Падерборна" (6:1). Они показали футболки с надписью "Justice for George Floyd" ( "Правосудие для Джорджа Флойда").

Больше всего событием, конечно, возмущены американские спортсмены. Так, 16-летняя американская теннисистка Кори Гауфф отреагировала на трагедию в Миннеаполисе 25 мая вопросом "я следующая?".

Также звезда "Лейкерс" Леброн Джеймс разместил фото, на одной стороне которого полицейский, прижал Флойда, а на другом – экс-квотербек "Сан-Франциско" Колин Каперник. Футболист НФЛ сел на колено в 2016 году во время исполнения гимна США. Так он выразил протест против расового неравенства в стране.

Ломаченко – Лопес: новая дата и место боя

Один из самых ожидаемых поединков легкого веса между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом таки состоится. Украинец и американец определят сильнейшего боксера в рамках легкого веса осенью 2020 года.

Отец и тренер Теофимо Лопес рассказал, что бой состоится в сентябре. Об этом Лопесу-старшему рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Ломаченко – Лопес: главное о бое

Встреча между чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO Ломаченко и обладателем титула IBF Лопесом должна была состояться 30 мая.

Для поединка была зарезервирована арена Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США). Но из-за пандемии COVID-19 бой вынужденно перенесли.

Ожидается, что на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

"Фенербахче" нацелился на трансфер Андрея Ярмоленко

"Фенербахче" хочет видеть у себя футболиста сборной Украины Андрея Ярмоленко. Сейчас он выступает за английский "Вест Хэм". Турки хотят арендовать украинца с правом выкупа.

"Вест Хэм", в свою очередь, готов согласиться на такой трансфер, если в контракт будет включать опцию обязательного выкупа игрока. В данный момент переговоры между клубами продолжаются. Отмечается, что текущая рыночная стоимость Андрея Ярмоленко составляет около 9-10 миллионов евро.

Скандал с незасчитанным голом "Динамо" в матче против "Шахтера"

31 мая в поединке 24 тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо" футболист гостей Сергей Сидорчук отправил мяч в сетку ворот "горняков". Но главный арбитр матча Екатерина Монзуль отменила взятие ворот после использования VAR.

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Оказалось, что до удара Сидорова защитник "Динамо" Денис Попов рукой ударил по лицу полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко. Такое решение Екатерины Монзуль вызвало большое возмущение у футбольной общности.

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