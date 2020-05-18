"Реал" решил судьбу Лунина, появилась дата боя Ломаченко: главные новости спорта 17 мая

Мадридский "Реал" решил судьбу украинского вратаря Андрея Лунина, а Василий Ломаченко узнал возможную дату боя с Теофимо Лопесом. Главные новости спорта 17 мая – читайте в дайджесте.

"Реал" решил судьбу Лунина

Футболист сборной Украины Андрей Лунин продолжит выступать за испанский клуб "Овьедо". Соответствующее решение принял мадридский "Реал", которому принадлежит контракт Лунина, информирует сайт испанского клуба.

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21-летний украинский вратарь останется в команде до конца этого сезона.

Футбольные матчи в Испании могут восстановиться только в середине июня. Арендное соглашение Лунина с "Овьедо" рассчитано до 30 июня.

"Реал" позволил Лунину выступать за "Овьедо" пока сезон не будет завершен.

Испанский клуб объявил, что все футболисты, которые находятся в составе, не покинут команду до конца сезона-2019/20.

Известный украинский баскетболист впал в кому

Сергей Мясоедов впал в кому. Баскетболист получил тяжелую травму в результате падения с велосипеда.

Сергей получил тяжелый ушиб в результате несчастного случая. По предварительной информации, это произошло утром 16 мая после падения с велосипеда.

Мясоедов почти сразу обратился за помощью к врачам в Запорожье.

"Жалоба была на сильную боль в ключице. Однако, там же в больнице Сергей потерял сознание и впал в кому, врачи диагностировали внутричерепную гематому головы", – говорится в сообщении.

Как сообщает ФБУ, Сергей был прооперирован. Баскетболист находится в тяжелом состоянии.

"Ситуация очень тяжелая. Сегодня в 12:00 была сделана компьютерная томограмма, к счастью, ее анализ показал, что гематома не увеличилась, но состояние очень тяжелое... Все зависит от ближайших дней.

Что касается условий и медицинского сопровождения Сергея, то все на высоком уровне, мы привлекли руководство города, которое помогает в этом. Большие надежды на молодой организм Сергея, которому нужно выдержать нагрузку", – заявил президент Запорожской федерации баскетбола Валерий Элькинсон.

Менеджер Ломаченко назвал дату чемпионского боя

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не отменен. Бой пройдет летом или в сентябре 2020 года.

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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал заявление чемпиона IBF Лопеса о том, что его бой с Василием Ломаченко не произойдет

Бой Ломаченко – Лопес не отменен, мы хотели бы провести его как можно быстрее. Ломаченко в Украине, мы сейчас ищем способы, чтобы он вернулся в США вместе со своим отцом и остальной командой,

– сказал Арум, который организует бой.

Арум, который сотрудничает с Василием, заявил, что Теофимо Лопес постоянно звонит ему и говорит о готовности провести бой.

Также Арум отметил, что не планирует, чтобы Лопес или чемпион мира по версиям WBO, WBA, WBC Ломаченко проводили промежуточный бой перед очной встречей.

Мы не собираемся устраивать промежуточные бои. Мы собираемся сделать бой в США, вполне возможно, что мы сделаем его без зрителей,

– рассказал промоутер.

Арум выразил надежду, что поединок Лопеса с Ломаченко удастся организовать до сентября. Он добавил, что на данный момент важно "доставить" Ломаченко и его людей в США.

Умер отец Андрея Павелко

Не стало отца президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Василия Павелко. Сайт УПЛ сообщает, что Василий Павелко умер еще 16 мая.

"Украинская Премьер-лига выражает искренние соболезнования президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко по поводу невосполнимой утраты – смерти отца. В этот скорбный час разделяем Вашу боль и скорбим вместе с Вами", – говорится в сообщении.

Также свои соболезнования принесли обладатели "Золотого мяча" Игорь Беланов и Олег Блохин.

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