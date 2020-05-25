Стадион "Черноморца" продали, "Шахтер" победил "Рух": главные новости спорта 24 мая

Одесский стадион "Черноморец" ушел с молотка, а "Шахтер" победой отпраздновал 84-й день рождения. Главные новости спорта 24 мая – читайте в дайджесте.

Американская компания приобрела стадион "Черноморец"

В пятницу, 22 мая, состоялся очередной аукцион по продаже одесского стадиона "Черноморец". Футбольную арену удалось продать американской компании, информирует "ТаТоТаке".

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Кроме арены, к новым владельцам перейдут офисные помещения, фитнес-центр, рестораны, гостиница и подземный паркинг.

По информации "ТаТоТаке", стадион продали за 5 миллионов долларов (139 млн миллионов гривен). Стартовой ценой стадиона были 1,1 миллиарда гривен.

Американская компания уже внесла 10% от общей стоимости. Пока не сообщается, для чего американцы приобрели стадион.

Как сообщает "Думская", стадион "Черноморец" продали американской компании ALLRISE CAPITAL INC.

Это предприятие предоставляет финансовые услуги. В компании до 10 сотрудников. Генеральный директор – Руслан Зинуров, исполнительный директор – Михаил Трубчик.

Компания основана в 2016-ом. Базируется в городе Ирвин, штат Калифорния (США).

Чемпионка Украины бросила вызов Янине Соколовой

Украинская спортсменка Елена Колесник вызвала на бой телеведущую Янину Соколову.

Многократная чемпионка Украины по боксу и девушка-боец смешанных единоборств (ММА) стала на защиту боксера Александра Усика.

Колесник записала обращение, которое опубликовала на YouTube. Она ответила Янине Соколовой, которая сняла юмористический блог об Усике и заявила, что готова драться с боксером.

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Спортсменка считает, что выпад Соколовой в адрес Усика – это желание "хайпануть" на имени боксера.

"Для чего? Чтобы поднять рейтинг своей лживой программы", – сказала Колесник.

Она убеждена, что каждый должен заниматься своим делом.

Спортсмен – тренироваться и выступать. Политик – защищать наших граждан, обеспечивать безопасность и рабочие места, а журналисты должны правдиво освещать ситуацию на территории всей страны,

– заявила спортсменка.

Девушка-боец сказала, что готова провести бой с Соколовой, если она того желает.

"Куда вы лезете Янина? Я уже не говорю о том, что вы в конце концов женщина и ведете себя ужасно. Если вы действительно хотите получить спортивный пендель или просто подраться, я предлагаю вам свои услуги. Как женщина – женщине. Давайте я выступлю вместо Саши", – отметила Елена.

Репутация Колесник не самая чистая. В 2017 году украинка опубликовала совместное фото с россиянкой Марьяной Наумовой.

Последняя получила звание "заслуженный мастер спорта" так называемой "ДНР" во время нелегального визита на оккупированный Россией Донбасс.

"Шахтер" отпраздновал 84-й день рождения

Донецкий "Шахтер" 24 мая провел первый матч после паузы, вызванной карантином. Дончане в товарищеском матче встретились со львовским "Рухом".

Счет в игре на 9-й минуте открыл "Рух". Как оказалось впоследствии, для львовян это был единственный мяч в поединке.

"Шахтер" ответил четырьмя точными ударами и отпраздновал 84-летие.

Шахтер – Рух видеообзор матча

Плохо матч завершился для защитника "Шахтера" Николая Матвиенко. Футболист получил жуткую травму.