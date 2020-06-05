Владимир Кличко вернулся в ринг и провел спарринг, а украинский клуб отказался от участия в Лиге чемпионов. Главные новости спорта 4 июня – читайте в дайджесте.

Кличко провел спарринг с Холифилдом

Легенды мирового бокса Владимир Кличко и Эвандер Холифилд оказались в одном ринге. Об этом сообщает 24 канал.

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Украинский боксер стал спарринг-партнером Холифилда, который планирует возвращение в бокс. Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе не наносили ударов, а только импровизировали поединок.

Ожидается, что Холифилд может стать соперником Майка Тайсона.

Украинский клуб отказался от путевки в Лигу чемпионов

Украинский баскетбольный клуб "Киев-Баскет" отказался от прямой путевки в групповой раунд Лиги чемпионов.

Киевляне получили приглашение выступить в Лиге чемпионов от ФИБА (Международная федерация баскетбола).

Главный тренер "Киев-Баскет" Айнарс Багатскис объяснил, что для участия в Лиге чемпионов нужен другой уровень бюджета.

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По мнению Багатскиса, чтобы построить солидную команду, нужно больше ресурсов, чем есть у киевлян.

Украинский клуб все еще может стартовать в квалификации Лиги чемпионов. В случае поражения "Киев-Баскет" автоматически перейдет в Кубок Европы.

Олимпиада-2020 пройдет в новом формате

Олимпийские игры 2020 планируют провести в упрощенном формате из-за пандемии COVID-19.

Губернатор Токио Юрико Коикэ рассказала, что правительство Японии и оргкомитет Олимпиады рассматривают вариант упрощенного проведения Игр-2020 из-за ситуации с COVID-19

"Проведение Олимпийских и Паралимпийских игр требует понимания со стороны жителей Токио и граждан Японии. Для этого нам нужно рационализировать то, что должно быть рационализированным, и упростить то, что нужно упростить", – сказала Коикэ.

В то же время Юрико Коикэ не объяснила, что правительство и оргкомитет подразумевают под "упрощенным форматом". В частности, повлияет ли это на количество спортсменов и видов спорта.

Губернатор сообщила, что пока нет никаких результатов относительно формата Олимпиады.

Также она акцентировала внимание на том, что никто не знает, какой будет эпидемиологическая ситуация в 2021 году.

Организаторы Олимпиады рассматривают различные варианты по допуску болельщиков на трибуны. Одним из условий может быть обязательное тестирование на коронавирус для зрителей, сокращение количества болельщиков, ограничение перемещений спортсменов за пределами олимпийской деревни.

Олимпийские игры в Токио были перенесены на год из-за пандемии COVID-19. Турнир должен пройти с 23 июля до 8 августа 2021 года.

Семина сватают в "Динамо"

Российский тренер Юрий Семин рассматривается как кандидат на тренерское кресло киевского "Динамо". 73-летний специалист вроде бы является главным претендентом.

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Сообщается, что все разногласия между Семиным и президентом "Динамо" Игорем Суркисом улажены после второго ухода тренера из клуба в 2012 году.

Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном возвращении в киевский клуб, сообщает "Чемпионат".

Ко мне по этому поводу никто не обращался,

– сказал Семин.

Семин дважды возглавлял "Динамо". Он становился чемпионом Украины и выводил "Динамо" в полуфинал Кубка УЕФА.