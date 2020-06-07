Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил центральный клинический военный госпиталь города Киева.

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Легенда украинского футбола от сборной передал врачам аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью 680 тысяч гривен. Также Шевченко подарил 100 очков, 100 защитных костюмов и 500 защитных масок.

Аппарат заказали 2 месяца назад, но из-за дефицита таких устройств в мире его доставили только сейчас.

Сразу четыре российских спортсмена погорели на допинге

Новые случаи употребления запрещенных препаратов выявлены в российском спорте. В этот раз на допинге попались сразу три спортсмена, представляющие тяжелую атлетику, а также один волейболист.

Повторные положительные допинг-пробы обнаружили у трех россиян: Надежды Евстюхиной, Олега Чена и Давида Беджаняна. Запрещены в крови вещества нашли у волейболиста Вячеслава Руднева из команды "Югра-Самотлор".

В анализах спортсменов был найден запрещенный метаболит дегидрохлорметилтестостерон.

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"Заря" вышла вперед в борьбе за второе место

В субботу, 6 июня, "Заря" принимала "Колос" в рамках 25 тура украинской Премьер-лиги. Луганчане минимально одолели своего соперника.

"Заря" открыла счет уже на 13-й минуте матча. Гол в активе Кабаева. Луганская команда опережает "Динамо" на 3 очка, но у киевлян еще игра в запасе.

"Шахтер" направляется к очередному чемпионству

В 25 туре УПЛ "Шахтер" одолел "Десну". "Горняки" на НСК "Олимпийский" уверенно победили черниговцев. Гол Фернандо и дубль Марлоса принесли успех над соперником.

Донецкий клуб уверенно идет к очередному чемпионству и уже через несколько туров может досрочно завоевать титул. В активе дончан 65 очков.