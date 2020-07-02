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Андрей Пятов в топ-10 лучших голкиперов мира

Голкипер сборной Украины и "Шахтера" Андрей Пятов вошел в топ-10 лучших вратарей мира с наибольшим количеством сухих матчей, начиная с 2000 года. Украинец занял седьмую строчку.

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За последние 20 лет 36-летний украинский голкипер провел 269 матчей без пропущенных голов. Специалисты считают, что украинец еще добавит в свой актив один сухой матч.

Первое место по количеству сухих матчей занял экс-вратарь мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс. Испанец провел в карьере 439 сухих поединков.

На второй строчке располагается итальянец Джанлуиджи Буффон, который в 420 матчах удержал на замке свои владения. Замкнул тройку лидеров Петр Чех – 391.

Кто рассудит последний матч "Динамо" – "Шахтер" в этом сезоне

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола назначил судью на последний в нынешнем сезоне матч "Динамо" и "Шахтера", который состоится в субботу, 4 июля, на НСК "Олимпийский".

Центральный матч 29 тура УПЛ – "классическое" дерби между "Динамо" и "Шахтером" обслужит Виталий Романов. VAR будет работать Евгений Арановский.

Романов на матчах "Шахтера" и "Динамо"

Виталию Романову не привыкать судить "Динамо" и "Шахтер". В начале сезона он был арбитром матча за Суперкубок-2019, победа в котором досталась киевлянам (2:1). Рефери из Днепра показал в той игре всего лишь три желтые карточки.

Что касается чемпионата Украины-2018/19, то в нем при судействе Виталия Романова "Шахтер" обыграл "Динамо" в Харькове 2:1, а рефери предъявил 8 "горчичников" и удалил динамовца Кендзору в компенсированное время.

Когда позволят болельщикам посещать футбольные матчи в Украине

До завершения сезона УПЛ 2019/2020 осталось сыграть 4 тура. Матчи в Украине проходят без болельщиков и ситуация не изменится в ближайшее время.

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, когда фанаты смогут вернуться на трибуны стадионов. По словам Степанова, на данный момент через тенденцию распространения COVID-19 о возвращении болельщиков на трибуны нет даже мысли.

Для того, чтобы открыть стадионы для болельщиков, должна быть благоприятная эпидемиологическая ситуация.

Сергей Деревянченко проведет бой за титул WBC

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко может получить третий шанс завоевать титул чемпиона мира. Украинец близок, чтобы получить поединок за чемпионский пояс WBC.

Ронни Шилдс, тренер чемпиона мира в среднем весе по версии WBC Джермалла Чарло, – назвал Деревянченко главным претендентом на бой с американцем.