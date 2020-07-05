Финальный матч Кубка Украины под угрозой срыва, а "Шахтер" снова одолел "Динамо". Главные новости спорта за 4 июля читайте в дайджесте Спорт 24.

"Динамо" проиграло "Шахтеру"

В субботу, 4-го июля, "Динамо" и "Шахтер" провели последнюю очную встречу в сезоне 2019/2020. Об этом сообщает 24 канал.

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"Бело-синие" потерпели очередное поражение от "Шахтера" в рамках нынешнего сезона (3:2). В первом тайме "Шахтер" провел два гола: отличились Степаненко и Коноплянка.

После перерыва "Динамо" возобновило паритет. По голу провели Вербич и Де Пена.

Решающий мяч в игре забил Алан Патрик после прекрасного паса Тайсона.

Боттас взял поул в Австрии

В Австрии состоялась первая квалификация Формулы-1 сезона 2020. С первой решетки в воскресенье, 5-го июля, стартуют пилоты Mercedes.

Победу в квалификации гран-при Австрии одержал финский гонщик Валттери Боттас. Второе время продемонстрировал Льюис Хэмилтон (Mercedes), а третий – Макс Ферстаппен (Red Bull).

Отметим, что в топ-10 не попал пилот Ferrari Себастьян Феттель.

Результаты третьей сессии / Фото twitter.com/F1

Результаты 1-2 сессии / Фото twitter.com/F1

Финал Кубка Украины под угрозой

Финал Кубка Украины по футболу между "Динамо" и "Ворсклой", который должен пройти 8 июля в Харькове, может быть перенесен еще раз.

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В Харькове усилили карантинные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запретила проведение мероприятий с участием более 10 человек.

По состоянию на 4 июля в Харьковской области 2311 больных COVID-19.

Место проведения финального матча переносили уже дважды. Из-за эпидемиологической ситуации поединок сначала был перенесен из Тернополя во Львов, а затем из Львова – в Харьков.