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Изъятие Зинченко, победа Джоковича, пенальти Лунина и другие новости спорта 2 февраля

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Главные новости спорта 2 февраля

Александр Зинченко получил красную карточку в матче против "Тоттенхэма". Новак Джокович победил на Australian Open. Андрей Лунин отразил пенальти в матче против команды Романа Зозули. О всех главных новостях спорта 2 февраля – в обзоре Спорт24.

Изъятие Зинченко

Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч против "Тоттенхэма". И всем, чем отличился украинец – изъятием в матче. В первом тайме игрок получил желтую карточку за споры на поле. Второе удаление – за фол в центре поля. Зинченко стал вторым украинцем, которого изымали в матче АПЛ.

После того, как "МанСити" остался в меньшинстве, "Тоттенхэм" дважды забил и победил.

Отставание "горожан" от "Ливерпуля" теперь составляет 22 очка за 13 туров до конца чемпионата.

Лунин против Зозули

Украинская дуэль состоялась в испанской Сегунде – там в гости к "Овьедо" Андрея Лунина приехало "Альбасете" Романа Зозули. Оба украинца вышли в старте. Больше повезло голкиперу. Его команда победила 3:1.

В самом матче Лунин отразил пенальти, который заработал Зозуля. Однако Педро сумел добить мяч в ворота после сейва украинца.

Новак Джокович победил на Australian Open

На Australian Open определился победитель 2020 года. Им стал серб Новак Джокович, победивший австрийца Доминика Тима. Игра продолжалась все пять сетов и ровно 4 часа.

Для Джоковича это восьмой титул в Австралии. После турнира он станет первой ракеткой мира.

Роналду бьет рекорды

Криштиану Роналду забил два гола в матче против "Фиорентины". Он вышел на чистое третье место по голам в карьере (722), обойдя немца Герда Мюллера. До рекорда Пеле осталось 45 голов.

Также для португальца – это девятый матч подряд, в котором он забивает за "Ювентус" в чемпионате. Он повторил достижение Давида Трезеге в 2005 году.

Украина проиграла Испании в футзал и не попадет на Чемпионат мира

Сборная Украины проиграла и во втором матче отбора на Чемпионате мира по футзалу. На этот раз – сборной Испании. Поэтому наша команда потеряла шансы на выход в турнир, а в матче против Франции не будет турнирного значения.

Определился победитель Супербоула

Определился чемпион по американскому футболу в США. В финале Супербоула "Канзас-Сити" обыграл "Сан-Франциско" 31:20. Для "Канзаса" это первая победа за 50 лет. Единственный раз они выигрывали трофей в 1970 году.

Российские боксеры бьют правоохранителей из-за наркотиков

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Это произошло во время задержания боксера, когда он пытался забрать неизвестное вещество (вероятно, наркотики) в центре Москвы с места так называемой закладки. Против боксера возбудили уголовное дело.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта
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