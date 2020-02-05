Новый помощник Шевченко в сборной, Михайлюк может сменить команду в НБА:новости спорта 4 февраля

Во вторник, 4 февраля, случилось немало интересных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Новый помощник Андрея Шевченка в сборной Украины

Помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины является итальянский специалист Андреа Аззалин. Он еще с прошлого года работает в сборной, хотя информации о нем на сайте Украинской ассоциации футбола нет.

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Однако на сайте Украинской ассоциации футбола никакой информации об Андреа Аззалине, как помощнике Шевченко, нет. В разделе о тренерском штабе есть информация о других итальянцах, работающих в сборной – Андреа Мальдере и Мауро Тассотти. Также есть информация об испанце Педро Луисе Харо Регуеро, а также Александре Шовковском, который тоже входит в тренерский штаб.

Несколько команд НБА заинтересованы в обмене Святослава Михайлюка

Баскетболист Святослав Михайлюк может покинуть американский клуб "Детройт". Сразу несколько команд НБА заинтересованы в возможном обмене украинского защитника.

У "Детройта" нет глубины на фланговых позициях, а Михайлюк, который бросает 43% с периметра, с большим объемом бросков, стал приятным сюрпризом. Поэтому они должны сохранить игрока.

Кто именно хочет видеть Михайлюка в своем составе, пока неизвестно. Впрочем, у потенциальных клубов есть немного времени для того, чтобы подписать украинца. Уже 6 февраля закрывается окно для обменов игроками.

Андрей Ярмоленко не сыграет до конца зимы

Футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не сыграет за английский клуб минимум до конца зимы. Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы мышцы бедра.

Потенциальная дата возвращения 30-летнего Ярмоленко – 29 февраля. Таким образом, Андрей пропустит предстоящие матчи против "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и, вероятно, "Саутгемптона" (встреча состоится 29 февраля) в АПЛ.

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Сборная Украины хочет провести дома два матча перед Евро-2020

Сборная Украины перед выездом на Евро-2020 планирует провести два домашних контрольных матча. Эти спарринги пройдут в июне непосредственно перед официальным выездом на турнир. Украинская ассоциация футбола хочет, чтобы матчи прошли в Киеве и Львове.

Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Францией

Сборная Украины по футзалу провела последний матч в отборочной кампании чемпионата мира 2020 года, который пройдет в Литве. Украинцы сыграли вничью против сборной Франции – 2:2.

Матч против Франции ничего не решал для обеих команд (обе сборные лишились даже гипотетических шансов на выход из группы), и поэтому превратился в спарринг с повышенной ответственностью.

Украина набрала одно очко и завершила отборочный турнир на последнем месте турнирной таблицы. Ранее команда Косенко уступила Сербии (2:5) и проиграла Испании (1:3).

Украина рискует потерять Марту Костюк на Кубке Федерации

Теннисистка Марта Костюк досрочно закончила тренировки в составе сборной Украины на Кубке Федерации.

Костюк подвернула ногу во время парной игры. Капитан сборной в Кубке Федерации Михаил Филима отметил, что пока не ясно, насколько серьезными будут последствия после такого инцидента.

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Шикарный гол от легионера "Динамо"

Легионер "Динамо" Карлос де Пена забил поразительный гол за киевский клуб. Уругваец отметился голом во время тренировки "Динамо" в Турции.

Карлос укротил мяч недалеко от ворот и пробил так называемой "бисиклетой". Георгий Бущан, который был на воротах, с ударом уругвайца не справился. Смотрите, как это было.