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Месси в "МанСити", соперники сборной Украины перед Евро-2020 и другие новости спорта 7 февраля

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Главные новости спорта 7 февраля

В пятницу, 7 февраля, произошло немало интересных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Накануне Евро-2020, кроме выездных матчей с Польшей и Францией, наша национальная сборная проведет еще три товарищеские встречи. И все три игры главная футбольная команда проведет дома.

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В общем три матча пройдут в трех разных городах – Харькове, Киеве и Львове. Однако эти города еще должен утвердить Исполком.

26 мая. Украина – Кипр. Харьков
2 июня. Украина – Северная Ирландия. Киев
7 июня. Украина – Израиль. Львов

Английский клуб "Манчестер Сити" наблюдает за конфликтной ситуацией нападающего Лионеля Месси с руководством испанской "Барселоны".

Команда украинца Александра Зинченко надеется воспользоваться раздором, который охватил каталонский клуб и использовать конфликт Месси с техническим директором "блаугранас" Эриком Абидалем и некоторыми игроками команды в своих интересах.

Даяна Ястремская и Элина Свитолина принесли сборной Украины победу в матче Кубка Федерации Украина – Хорватия.

Сборная Украины заняла первое место в группе А и 8 февраля проведет решающий матч против сборной, которая выиграет группу В, где выступают Италия, Эстония, Австрия и Греция.

Нигерийский полузащитник Бенито прошел медосмотр и подписал контракт с киевским "Динамо". Игрок получил 77-й номер. В ближайшее время присоединится к команде на втором тренировочном сборе.

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До этого "Динамо" зимой подписало бельгийского нападающего Ибрагима Каргбо, который повредил внутреннюю боковую связку и может не сыграть во второй части чемпионата.

Сборная Украины проиграла второй подряд матч в рамках квалификации на Олимпиаду-2022. В Казахстане подопечные Сергея Витера уступили Польше.

Накануне сборная Украины разгромно проиграла Казахстану. Украинская команда потеряла шансы сыграть на Олимпиаде-2022 в Пекине. В следующий раунд квалификации выходит только победитель группы H. С двумя поражениями в пассиве "сине-желтые" потеряли шансы побороться за первое место.

Последний матч в рамках квалификации Украина проведет 9 февраля против Нидерландов.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал, что украинские спортсмены вынуждены ездить в Россию, чтобы эффективно бороться за медали в мире и повышать собственный рейтинг.

Саму же ситуацию, когда спортсмены выступают на территории страны-агрессора, Бородянский считает не только вопросом между Украной и Россией. По его словам, этот кейс касается международного сообщества, ведь есть немало аналогичных случаев конфликтов между государствами.

Владислав Сиренко – непобедимый украинский боксер-профессионал, выступающий в супертяжелом весе. Его тренирует легендарный тренер Джеймс Али Башир, который обещает, что Владислав скоро завоюет титул чемпиона мира. А в пятницу, 7 февраля 2020 года, Владиславу исполняется 25 лет. О самых интересных фактах из карьеры украинского Майка Тайсона – читайте в материале Спорт24.

22 февраля Международный чемпион по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (12-0-0, 7 КО) проведет защиту титула. Противостоять Денису в двенадцатираундовом поединке будет Чемпион Аргентины Эктор Эдгардо Сармиенто (21-1-0, 14 КО). Сам бой состоится в ТРЦ "Терминал" (Бровары).

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В этот вечер на ринг также выйдут Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Мишико Беселия, Юрий Вишняков, Василий Чеботарь и другие.

Апелляционный комитет Федерации футбола Испании оставил в силе наказание клуба "Райо Вальекано" за оскорбления в адрес украинца Романа Зозули. Решение вступило в силу.

Футбольный клуб "Райо" получил штраф в размере 18 тысяч евро. Также клуб обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Теннис Хоккей Евро-2020 Сборная Украины по футболу Денис Беринчик Елина Свитолина Даяна Ястремская Владимир Бородянский Динамо Лионель Месси Футбол Бокс Манчестер Сити Спорт Новости Спорта
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