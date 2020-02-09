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Невероятный гол Малиновского, победы Далакяна и Вихриста и другие новости спорта 8 февраля

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Главные новости спорта 8 февраля

В субботу, 8 февраля, случилось немало интересных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский забил в матче 23-го тура Серии А против "Фиорентины" – 2:1.

Малиновский вышел на замену на 64-й минуте, а уже на 72-й забил ударом из-за пределов штрафной, сделав счет 2:1, чем принес победу команде.

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Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (20-0, 14 КО) защитил свой пояс от венесуэльца Йосбера Переса (17-3, 15 КО).

Боксеры провели в ринге все 12 раундов. Претендент оказался неудобным соперником, который постоянно пытался отвечать на удары украинца, но все же работал менее качественно. В итоге, Далакян победил единогласным решением судей – 118:110, 117:111, 117:111.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала золото турнира серии Grand Slam в Париже (Франция).

В финале Белодед в весовой категории до 48 кг победила дзюдоистку из Японии Вакану Кога. Победу наша дзюдоистка одержала, выполнив с помощью предсказания бросок на ваза-аре.

Также в категории до 66 кг бронзу выиграл украинский дзюдоист Георгий Зантарая.

Сборная Украины в Таллине провела заключительный матч зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В решающем матче Украина победила хозяев корта, сборную Эстонии – 2:1.

Донецкий "Шахтер" в контрольном матче отпраздновал победу в поединке против текущего лидера чемпионата Словении "Олимпии" из Любляны – 3:1.

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Отыграться "Шахтер" сумел лишь в концовке встречи. На 82-й минуте Алан Патрик эффектно замкнул передачу Коноплянки, через семь минут сам Коноплянка вписал свое имя в протокол, забив со штрафного (мяч срикошетил от защитника и дезориентировал кипера "Олимпии"), а уже в компенсированное время окончательный счет во встрече установил Мораес.

Василию Ломаченко для звания абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе нужен титул IBF, которым владеет Теофимо Лопес. Стороны, похоже, договорились о проведении боя.

Теофимо Лопес на своей странице в Twitter опубликовал дату – 30 мая.

Бой, скорее всего, состоится на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, а сам бой в США покажут по системе платных трансляций Pay-Per-View.

Украинский центровой Алексей Лень дебютирует за "Сакраменто Кингз" в понедельник, 10 февраля, в матче регулярного чемпионата НБА против "Милуоки Бакс".

Лень пропустил матч против "Майами Хит" и не сыграет 9 февраля против "Сан-Антонио Сперс".

В Германии украинец Виктор Фауст (Выхрист) (1-0, 1 КО) дебютировал в профессиональном боксе с победы над белорусом Андреем Мазаником (13-11, 10 КО).

Бой длился всего 55 секунд. Украинский боксер уверенно деклассировал своего оппонента, одержав свою первую победу на профи-ринге.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта
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