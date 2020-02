Украинцы пятые на ЧМ по биатлону,"Карпаты" – народная команда и другие новости спорта 13 февраля

В итальянском Антхольце стартовал Чемпионат мира по биатлону. Уже состоялась первая гонка. Власти Львова проголосовали за создание "народной команды "Карпаты". Элина Свитолина легко прошла в четвертьфинал турнира в Таиланде. Такими были главные новости спорта в Украине и мире 13 февраля.

Пятое место в биатлоне

В итальянском Антхольце 13 февраля стартовал чемпионат мира по биатлону. Первой гонкой была классическая смешанная эстафета. Украинцы могли претендовать на бронзу, но заняли лишь пятое место. Все из-за промаха Дмитрия Пидручного. Сам биатлонист объяснил, почему так произошло.

На 14 февраля запланирован только женский спринт. Украину в этой гонке представят четыре биатлонистки: Юлия Джима, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная и Вита Семеренко. Старт гонки в 15:45.

Карпаты – "народная команда" Львова

Депутаты Львовского городского совета проголосовали за то, чтобы была создана "Народная команда "Карпаты". Ее должны создать на основе ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты". Депутаты ЛГС проголосовали за то, что команде гарантируется продление льготного периода пользования сооружениями стадиона "Украина", тренировочными полями и предоставление в аренду земельных участков, необходимых для их надлежащего функционирования на льготных началах. Взамен корпоративные права на ООО "Клуб профессионального футбола "Карпаты" безвозмездно переходят в собственность территориальной общины.

Теперь решение за владельцами "Карпат". Только после этого город сможет создать "народную команду "Карпаты".

Награды на чемпионате Европы по борьбе

Сразу четыре медали за один день завоевала сборная Украины на чемпионате Европы по борьбе. Серебряные медали Украине принесли Оксана Ливач (до 50 кг) и Соломия Выннык (до 55 кг). Бронзу завоевала Ангелина Лысак (до 59 кг) и Алла Черкасова (до 68 кг).

Победы украинских теннисисток

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина уверенно вышла в 1/4 финала турнира WTA в Хуахине (Таиланд). Украинка не оставила шансов представительнице Австралии Сторм Сандерс. После матча украинка призналась, что у нее соперничество с ее парнем Гаэлем Монфисом относительно побед. Пока француз впереди – накануне он выиграл трофей в Монпелье.

Прошли в следующий раунд соревнований ITF в Египте украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк, которые выступили в паре.

Соперницы для Украины в отборе на Евро-2021 по футзалу

В штаб-квартире УЕФА состоялась церемония жеребьевки предварительного и основного раундов женского Евро-2021 по футзалу. Своих соперников узнала сборная Украины. По итогам жеребьевки наша команда попала в группу C, где ее соперниками станут сборные Финляндии, Чехии и победитель группы C предварительного раунда, в которую попали Гибралтар, Казахстан и Бельгия. Матчи основного раунда в группе C состоятся во львовском ПС "Галичина". Базовые даты: 1-6 сентября 2020 года. Победители групп выйдут в "Финал четырех" Евро-2021.

Два новых спортивных канала

Setanta Sports запускает в Украине еще один спортивный телеканал. 13 февраля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания включил в перечень иностранных адаптированных каналов новый канал "Setanta Sports+".

Свой спортивный канал решил запустить и донецкий "Шахтер". Донецкий клуб получил лицензию на кабельное вещание по технологии ОТТ телеканала FCSD.