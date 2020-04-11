Отмена UFC 249, игрок сборной Украины может сменить гражданство: новости спорта 10 апреля

В пятницу, 10 апреля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

UFC 249 официально отменили

Бойцовский турнир UFC 249, который должен был пройти 18 апреля, во второй раз отменен. Причина отмены турнира – пандемия коронавируса. Главным событием UFC 249 должен был стать бой Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова.

Осторожно, горячо! Соблазнительная звезда UFC снова обнажилась: фото

Сперва UFC объявил, что встреча этих бойцов перенесена и президент UFC Дэйна Уайт пытался спасти шоу. Вместо Хабиба против Фергюсона должен был выйти Джастин Гейджи.

Хотя промоушен нашел место для проведения турнира, шоу все-таки сорвалось из-за масштабной пандемии коронавируса США.

Святослав Михайлюк готов сменить гражданство

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк может получить гражданство США. Михайлюк выступает в США за клуб НБА "Детройт Пистонс". Михайлюк сказал, что согласится принять гражданство США, если останется жить в стране.

Что известно о карьере Михайлюка в сборной Украины

Святослав начал выступать за сборную Украины в 2013 году. Михайлюк принял участие в чемпионате Европы по баскетболу среди игроков до 16 лет.



В 2014 году Михайлюк в составе основной сборной Украины выступил на чемпионате мира по баскетболу в Испании.

Президент WBC назвал Украину будущей боксерской страной

Президент Всемирного боксерского союза (WBC) Маурисио Сулейман поделился своим мнением про бокс в Украине.

Функционер считает, что такие украинские звезды как: Василий Ломаченко (14-1, 10 КО), Александр Усик (16-0, 13 КО) и Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) вскоре будут диктовать тенденции развития мирового бокса.

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Виталия Кличко таки отправляли в нокаут – редкое видео

Выдающийся украинский боксер Виталий Кличко имеет уникальное достижение. Хотя в пассиве Кличко как боксера два поражения, ни один из 47 соперников не смог нокаутировать украинского чемпиона. Но это касается только бокса. В кикбоксинге Виталию таки приходилось оказываться на канвасе.

Как кикбоксер на ринге он провел 35 поединков, 34 из которых одержал победу – 22 досрочные. Единственное поражение Виталию в 1992 году нанес англичанин Пеле Рейд.

ФИФА разрешила украинским клубам уменьшить зарплаты футболистов

Украинские клубы получили разрешение от ФИФА на изменение зарплаты футболистов во время пандемии коронавируса.

К слову, во время остановки футбола в европейских чемпионтах клубы начали снижать зарплаты игроков. К таким мерам стали прибегать клубы АПЛ, Бундеслиги, Серии А и Ла Лиги.

Александр Алиев сдал тест на коронавирус, а перед этим называл болезнь фейком

Бывший футболист "Динамо" Александр Алиев сдал тест на коронавирус. По словам экс-игрока сборной Украины, у него поднялась температура и он кашляет.

6 апреля Алиев в своем инстаграме рассказал, что стал себя хуже чувствовать после прогулки. У него появилась высокая температура и сухой кашель.

Алиев про фейк Это все фейк, бывший футболист "Динамо" Алиев про коронавирус

Впоследствии Алиев сообщил, что сдал тест на коронавирус. Пока результатов анализов еще нет.

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