Победа "Шахтера", отмена Евро-2020 и другие главные новости спорта 12 марта

Донецкий "Шахтер" победил в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург". Сам турнир могут перенести из-за коронавирус.а Как и Евро-2020. Пока перенесли два матча Лиги чемпионов. Таким были главные новости в мире спорта 12 марта.

"Шахтер" победил "Вольфсбург" в Лиге Европы

Донецкий "Шахтер" одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. На выезде "горняки" обыграли "Вольфсбург" 2:1. При этом в матче дважды не реализовали пенальти. Сначала Коваленко пробил неудачно (голкипер поймал мяч), а впоследствии Вегхорст поскользнулся при пробитии.

Что касается остальных матчей, то следует выделить разгромные победы на выезде "Манчестер Юнайтед" и "Базеля". Все результаты – по ссылке.

Отменены матчи из-за коронавируса

Пандемия коронавируса наносит все больший удар по спорту. Вирус Covid-19 обнаружили уже у второго игрока в чемпионате Италии.

Также два подтвержденных случая заражения имеются у баскетболистов "Юты". Из-за этого НБА приостановила регулярный чемпионат. К такому шагу прибегли и другие чемпионаты США – по футболу, хоккею и бейсболу. В украинском баскетболе просто приняли решение закончить чемпионат.

Следующие шесть недель крупные теннисные турниры тоже не состоятся.

В Европе же перенесли два матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом", а также "Ювентус" – "Лион". Игроков мадридского клуба отправили на карантин. В чемпионате Испании на две недели отменили матчи.

Но на этом в УЕФА решили не останавливаться. Под вопросом и проведение Евро-2020. Пока же на 17 марта объявлено заседание, на котором должны рассмотреть этот вопрос. Состоится оно онлайн. Пока же отменили матчи юношеских сборных. Молодежные сборные сыграют, но без зрителей.

Украинка стала чемпионкой Европы по биатлону

Восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти стартовал спринтерской гонкой у мужчин. Выиграл ее норвежец Йоханнес Бе. Украинец Дмитрий Пидручный финишировал лишь 19-м.

Этап в Финляндии станет последним в этом сезоне. Власти норвежского города Осло приняли решение отменить заключительный этап Кубка мира по биатлону из-за угрозы распространения коронавируса.

Но есть и хорошие вести – украинская биатлонистка Екатерина Бех победила на юниорском Чемпионате Европы в спринте.

"Ворскла" вышла в полуфинал Кубка Украины

Определился четвертый полуфиналист Кубка Украины. Им несколько сенсационно стала полтавская "Ворскла". Команда на выезде обыграла черниговскую "Десну".

Другие участники полуфинала - "Динамо", "Мариуполь" и "Минай". Жеребьевка состоится в пятницу, 13 марта.