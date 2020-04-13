Дата доигрывания Лиги чемпионов, "Динамо" выходит из карантина и другие новости спорта 12 апреля

В воскресенье, 12 апреля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

УЕФА принял решение о дате завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы

В УЕФА нашли решение о сроках завершения еврокубков. Розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы будет доигран в августе 2020 года.

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В организации надеются, что к этому времени национальные лиги будут доиграны, поэтому клубы смогут сосредоточиться на матчах в еврокубках. Приоритетной задачей клубов является завершение сезонов в национальных первенствах. Только после этого стоит проводить еврокубковые встречи.

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы остановлены на стадии 1/8 финала. В Лиге чемпионов в четвертьфинал вышли "Аталанта", ПСЖ, "Лейпциг" и "Атлетико".

Украинский "Шахтер" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл "Вольфсбург" со счетом 2:1. Второй матч пока не сыграли.

Киевское "Динамо" выходит из карантина

С понедельника, 13 апреля, киевское "Динамо" выходит из карантина. Футболисты будут работать группами под присмотром тренеров, физиотерапевтов и врачей на поле базы в Конча-Заспе и стадионе "Динамо".

"Динамо" станет первой командой в УПЛ, которая возобновит тренировочный процесс после введения карантина из-за распространения коронавируса. В других клубах игроки поддерживают форму благодаря индивидуальной работе.

Украинского триатлета поймали на допинге

Украинский триатлонист Даниил Сапунов сдал положительный допинг-тест. Спортсмену грозит длительная дисквалификация. 8 октября 2019 года, за 4 дня до гонки Ironman Hawaii-2019, в крови спортсмена был обнаружен эритропоэтин.

Умер легендарный пилот Формулы-1

Бывший пилот "Формулы-1" сэр Стирлинг Мосс умер в возрасте 90 лет. Легендарный британский гонщик умер после длительной борьбы с болезнью.

В декабре 2018 года Мосс отказался от публичной жизни. Он провел 134 дня в больнице после перенесенной инфекции грудной клетки во время отпуска в Сингапуре в декабре 2016 года.

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