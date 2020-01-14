"Барселона" уволила Вальверде, "Динамо" выиграло дело Ярмоленко и другие новости 13 января

13 января подарило немало интересных спортивных событий и новостей. Среди главных – Эрнесто Вальверде покинул "Барселону", ФИФА приняло решение по делу Андрея Ярмоленко и запуск клубного телеканала "Шахтера". Про все это читайте в обзоре Спорт24.

"Барселона" уволила Эрнесто Вальверде

"Барселона" осталась без главного тренера. Эрнесто Вальверде покинул тренерский мостик "Барселоны". Причиной отставки Вальверде является неубедительная игра "Барселоны" в этом сезоне.

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Последней каплей в чаше терпения руководителей "блауграны" якобы стало поражение команды в Суперкубке Испании. В полуфинале "Барселона" уступила мадридскому "Атлетико".

Сразу же "Барселона" назначила бывшего коуча "Бетиса" Энрике Сетьена новым главным тренером. Контракт рассчитан до конца июня 2022 года.

Киевское "Динамо" выиграло дело Андрея Ярмоленко

ФИФА подтвердила незаконность требований СДЮШОР "Юность" к киевскому "Динамо" и "Боруссии" Дортмунд из-за трансфера Андрея Ярмоленко. Палата по разрешению споров ФИФА подтвердила правомерность позиции "Динамо" в споре против СДЮШОР "Юность".

Ярмоленко перешел из "Динамо" в "Боруссию" 28 августа 2017 года. По махинациям с трансфером в марте 2018 в Украине было открыто уголовное производство. Подозрение вручили директору ГО "Черниговский областной клуб "Юность" Александру Салию. Именно он получил платеж солидарности от "Динамо" за трансфер Ярмоленко. Сумма платежа составила всего 150 тысяч евро, а не 301 тысячу евро.

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Самое важное то, что ГО "Черниговский областной клуб "Юность" не имел никакого отношения к специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по футболу "Юность".

Даяна Ястремская одержала победу на старте нового теннисного сезона

Украинская теннисистка Даяна Ястремская успешно стартовала на турнире WTA Premier Adelaide International в австралийском городе Аделаида.

Ястремская в двух сетах обыграла представительницу Венгрии Тимею Бабош – 7: 5, 6: 3.

"Шахтер" запустит собственный телеканал

Донецкий "Шахтер" работает над созданием клубного телеканала. Скорее всего, трансляция будет вестись в кабельных сетях. В клубе пока не опровергают, но и не подтверждают информацию.

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Сейчас существует интернет-канал FCSD TV, у которого более 120 тысяч подписчиков на YouTube.

Сборная Украины узнала соперников на Кубке Федерации

Состоялась жеребьевка Кубка Федерации в Первой группе Евро-Африканской зоны. Своих соперников узнала женская сборная Украины по теннису.

Украина возглавила группу "А" и будет бороться с Хорватией и Болгарией. Матчи сборной Украины состоятся в Таллинне (Эстония) в период 5-8 февраля.

Василий Кравец хочет покинуть "Леганес"

Футболист сборной Украины Василий Кравец хочет покинуть испанский клуб "Леганес". Украинец обратился к главному тренеру "Леганеса" с просьбой отпустить его в другой клуб.

Кравец хочет покинуть команду из-за нехватки игрового времени. Защитник не выходил на поле в этом сезоне Ла Лиги. Единственный матч Кравец сыграл в Кубке Испании против "Андорры" в декабре.

Украинский тренер Роман Григорчук неожиданно остался без клуба

Руководство казахской "Астаны" и главный тренер Роман Григорчук 13 января расторгли контракт по взаимному согласию.

Также клуб покинули помощники тренера Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко.

За полтора года у руля "Астаны" Григорчук дважды стал чемпионом Казахстана и один раз выиграл Суперкубок. Под руководством украинца команда два года подряд играла в групповом раунде Лиги Европы.

Фанаты "Райо Вальекано" устроили шествие с оскорблениями в адрес Зозули

Фанаты "Райо Вальекано" и "Баракальдо" перед матчем 1/32-й финала Кубка Испании (2:0) провели акцию против форварда "Альбасете" Романа Зозули.

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Фанаты устроили шествие, скандируя "Зозуля – чертов нацист", держа баннер "Футбол против расизма".

Сборная Украины сыграет во Львове квалификационный матч молодежного Евро-2021

Молодежная сборная Украины в рамках отбора к чемпионату Европы-2021 проведет домашний поединок против Северной Ирландии во Львове. Утверждено, что встреча состоится на стадионе "Арена Львов".

Поединок Украина – Северная Ирландия состоится 31 марта 2020 года. Это будет первая встреча сборных в рамках этой квалификации.