Приостановление еврокубков, отмена товарищеских матчей сборной Украины: новости спорта 13 марта

В пятницу, 13 марта, произошло немало интересных и важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы официально приостановлен

Все матчи текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены, а проведение турниров приостановлено на неопределенный срок.

Важно УЕФА объявила экстренное заседание из-за коронавируса: Евро-2020 могут перенести

В УЕФА официально сообщил, что матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые должны были состояться с 17 по 19 марта – перенесены. Причиной стало распространение в Европе коронавируса. Там также сообщили, что розыгрыши четвертьфинала Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены.

Товарищеские матчи Украины с Польшей и Францией под угрозой срыва

Все мартовские товарищеские матчи сборных отменят или перенесут. Таким образом, поединки сборной Украины против Франции и Польши не состоятся в запланированные даты.

Под угрозой и проведение чемпионата Европы по футболу, который запланирован на июнь-июль 2020 года. УЕФА 17 марта проведет экстренное заседание, на котором будет решена судьба турнира.

"Олимпик" официально сменил главного тренера

Донецкий "Олимпик" прекратил сотрудничество с главным тренером, испанцем Висенте Гомесом. Руководство клуба и тренер пришли к обоюдному решению прекратить сотрудничество. 13 марта, перед утренней тренировкой, тренер встретился с командой, объявил о своей отставке и попрощался с бывшими подопечными.

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Новым-старым тренером дончан станет Игорь Климовский. Он уже в третий раз принял команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Главный тренер "Арсенала" заболел коронавирусом

У главного тренера лондонского "Арсенала" Микеля Артета подтвердили заболевание коронавирусом. Поэтому тренировочную базу "канониров" временно закроют, а штаб клуба самоизолируется.

Ожидается, что находиться на карантине придется почти всей первой команде и тренерскому штабу. Для безопасности также осуществят тщательную чистку учебных центров лондонского клуба "Колн" и "Хейл Энд".

Усик и Чисора провели первую встречу

Александр Усик и его следующий соперник Дерек Чисора провели первую пресс-конференцию, посвященную их поединку. Встреча бойцов состоится 23 мая в Лондоне. Боксеры провели дуэль взглядов.

На пресс-конференцию украинец прибыл в защитной маске. Также болельщики видели его в маске и в аэропорту.

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