Пидручный без медали ЧМ, Миколенко – среди самых дорогих игроков мира: новости спорта 15 февраля

15 февраля случилось немало интересных событий в мире спорта. Спорт24 подводит итоги главных спортивных событий этой субботы.

Дмитрий Пидручный замкнул топ-10 на чемпионате мира

15 февраля в итальянском Антхольце мужской спринтерской гонкой продолжился чемпионат мира по биатлону. Победу одержал россиянин Александр Логинов.

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Лучше всего среди представителей Украины выступил Дмитрий Пидручный, занявший 10 место. Проведя чисто первую лежку Дмитрий уступал промежуточному лидеру Тарьею Бьо всего 1,3 секунды. Однако на стрельбе стоя Пидручный не смог закрыть последнюю мишень, а затем еще и наступил на палку и упал, тем самым потеряв шансы на медаль.

На 25 месте тоже с одним промахом расположился Артем Прима. Сергей Семенов не закрыл две мишени и финишировал 42-м.

Виталий Миколенко – 4-й в списке самых дорогих левых защитников до 21 года

Авторитетный статистический портал Transfermarkt составил список самых дорогих левых защитников мира до 21-го года.

В него попал защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко, который расположился на четвертой строчке. Цена Миколенко – 10 миллионов евро.

Магучих и Бех-Романчук победили на турнире в Глазго

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Марина Бех-Романчук победили на турнире серии World Indoor Tour в Глазго (Шотландия).

Прыгнув с первого раза на 1,93 м, 19-летняя Ярослава Магучих лишила шансов на победу британку Бетани Партридж, которая заняла второе место с результатом на 3 сантиметра меньше.

24-летняя Марина Бех-Романчук завоевала золото в прыжках в длину. Украинка прыгнула на 6,90 м. Это на 37 см длиннее чем у шведки Санья, которая заняла второе место.

Андрей Лунин провалил матч чемпионата Испании

В матче Сегунды украинский вратарь Андрей Лунин в 6-й раз подряд вышел в основном составе "Овьедо". Команда дома проиграла "Алькоркону" (1:2).

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В конце первого тайма пенальти в собственные "привез" Андрей Лунин, который неудачно сыграл на выходе и завалил соперника. Лунин пропустил во всех шести поединках за "Овьедо". Украинец в середине января присоединился к испанскому клубу на правах аренды из "Реала".

"Динамо" уверенной победой завершило второй сбор

Киевское "Динамо" в заключительном матче зимних сборов обыграло коллектив с таким же названием из Грузии – 2:0.

В первом тайме отличился Томаш Кендзера (24 минута), во втором – Назарий Русин (53). На 86-й минуте Георгий Бущан отразил пенальти в исполнении соперника, который "привез" Денис Попов.

Юлия Журавок завоевала бронзу на этапе Кубка IBU

На этапе Кубка IBU в Мартелл-валь-Мартелло (Италия) завершился женский спринт. Победу одержала шведка Элизабет Гегберг. Однако, Украина не осталась без медали – бронзу выиграла Юлия Журавок.

Третьей Юлия оказалась только на финише. После первой стрельбы она занимала 13 место, а после второй – пятое.

Гол Александра Зубкова принес победу команде Реброва

Украинский хавбек "Ференцвароша" Александр Зубков забил победный гол в матче 21-го тура чемпионата Венгрии с "Фехерваром", за который выступает другой украинец – Иван Петряк.

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Зубков огорчил голкипера соперника на 51-й минуте матча и установил окончательный счет в матче в пользу "Ференцвароша" – 1:0.

Отметим, что в этом поединке боролись лидеры чемпионата Венгрии, занимающие первые две строчки турнирной таблицы.

Эрик Арашунян завоевал бронзу чемпионата Европы

Эрик Арушанян принес сборной Украины первую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе, который проходит в Риме. В схватке за третье место украинец победил француза Маруана Ахмеда Еззу на туше.