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Пидручный без медали ЧМ, Миколенко – среди самых дорогих игроков мира: новости спорта 15 февраля

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Главные новости спорта 15 февраля

15 февраля случилось немало интересных событий в мире спорта. Спорт24 подводит итоги главных спортивных событий этой субботы.

15 февраля в итальянском Антхольце мужской спринтерской гонкой продолжился чемпионат мира по биатлону. Победу одержал россиянин Александр Логинов.

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Лучше всего среди представителей Украины выступил Дмитрий Пидручный, занявший 10 место. Проведя чисто первую лежку Дмитрий уступал промежуточному лидеру Тарьею Бьо всего 1,3 секунды. Однако на стрельбе стоя Пидручный не смог закрыть последнюю мишень, а затем еще и наступил на палку и упал, тем самым потеряв шансы на медаль.

На 25 месте тоже с одним промахом расположился Артем Прима. Сергей Семенов не закрыл две мишени и финишировал 42-м.

Авторитетный статистический портал Transfermarkt составил список самых дорогих левых защитников мира до 21-го года.

В него попал защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко, который расположился на четвертой строчке. Цена Миколенко – 10 миллионов евро.

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Марина Бех-Романчук победили на турнире серии World Indoor Tour в Глазго (Шотландия).

Прыгнув с первого раза на 1,93 м, 19-летняя Ярослава Магучих лишила шансов на победу британку Бетани Партридж, которая заняла второе место с результатом на 3 сантиметра меньше.

24-летняя Марина Бех-Романчук завоевала золото в прыжках в длину. Украинка прыгнула на 6,90 м. Это на 37 см длиннее чем у шведки Санья, которая заняла второе место.

В матче Сегунды украинский вратарь Андрей Лунин в 6-й раз подряд вышел в основном составе "Овьедо". Команда дома проиграла "Алькоркону" (1:2).

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В конце первого тайма пенальти в собственные "привез" Андрей Лунин, который неудачно сыграл на выходе и завалил соперника. Лунин пропустил во всех шести поединках за "Овьедо". Украинец в середине января присоединился к испанскому клубу на правах аренды из "Реала".

Киевское "Динамо" в заключительном матче зимних сборов обыграло коллектив с таким же названием из Грузии – 2:0.

В первом тайме отличился Томаш Кендзера (24 минута), во втором – Назарий Русин (53). На 86-й минуте Георгий Бущан отразил пенальти в исполнении соперника, который "привез" Денис Попов.

На этапе Кубка IBU в Мартелл-валь-Мартелло (Италия) завершился женский спринт. Победу одержала шведка Элизабет Гегберг. Однако, Украина не осталась без медали – бронзу выиграла Юлия Журавок.

Третьей Юлия оказалась только на финише. После первой стрельбы она занимала 13 место, а после второй – пятое.

Украинский хавбек "Ференцвароша" Александр Зубков забил победный гол в матче 21-го тура чемпионата Венгрии с "Фехерваром", за который выступает другой украинец – Иван Петряк.

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Зубков огорчил голкипера соперника на 51-й минуте матча и установил окончательный счет в матче в пользу "Ференцвароша" – 1:0.

Отметим, что в этом поединке боролись лидеры чемпионата Венгрии, занимающие первые две строчки турнирной таблицы.

Эрик Арушанян принес сборной Украины первую медаль чемпионата Европы по вольной борьбе, который проходит в Риме. В схватке за третье место украинец победил француза Маруана Ахмеда Еззу на туше.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Вольная борьба ФК Ференцварош Футбол Дмитрий Пидручный Сергей Семенов Артем Прима Динамо Чемпионат мира по биатлону Андрей Лунин Марина Бех-Романчук Ярослава Магучих Новости Спорта Спорт
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