24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Вспышка коронавируса в белорусском клубе, Йовичевич возглавил "Динамо": новости спорта 22 апреля

- Читати новину українською
Главные новости спорта 22 апреля / Getty Images

В среду, 22 апреля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

В белорусском хоккейном клубе "Неман" зафиксировали вспышку коронавируса. Первыми положительный тест сдали 4 финских игрока команды, которые недавно вернулись домой.

Читайте также У хоккеиста, с которым играл Лукашенко, обнаружили коронавирус

Первыми хоккеистами, сдавшими положительные тесты на COVID-19, стали финские легионеры команды Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Мами Экунен и Тимо Хильтунен, вернувшиеся на родину. У них взяли анализы в аэропорту Хельсинки еще 13 апреля.

Позже стало известно, что заболели нападающий Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Моисеенко. Больше всего зараженных оказалось среди хоккеистов фарм-клуба "Неман-2" и юниорского состава – 17 человек подросткового возраста. По предварительной информации, молодых хоккеистов изолировали на одной из баз отдыха.

Бывший главный тренер львовских "Карпат" Игорь Йовичевич официально возглавил загребское "Динамо".

На этом посту 46-летний хорват заменит Ненада Бьелицу, которого "Динамо" недавно уволило. Йовичевич с 2017-го работает в хорватском клубе, он возглавлял юниорские и молодежные команды.

Бывший наставник киевского "Арсенала", каменской "Стали" и львовского "Руха" Леонид Кучук стал новым главным тренером минского "Динамо".

На этой должности он сменил Сергея Гуренко. 47-летний Гуренко возглавлял "бело-голубых" с июня 2019 года. 60-летний специалист уже находится в Беларуси, но к работе еще не приступил, так как находится на двухнедельном карантине после въезда в страну на фоне пандемии коронавируса.

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг стран, футболисты которых уехали за границу в течение 2019 года.

Количество украинцев, выступавших за рубежом в 2019 году, достигло 250 человек. Эта цифра вывела нашу страну на 16 место в мире.

К слову Мир без футбола: ВОЗ рекомендовала УЕФА отменить все турниры до 2021 года

Лидером по экспорту футболистов традиционно стала Бразилия – 1600 футболистов, из которых 74,6% перешли в клубы элитных дивизионов других стран. В топ-10 также попали Франция (1027), Аргентина (972), Англия (565), Испания (559), Сербия (521), Германия (480), Колумбия (467), Хорватия (446) и Нигерия (399).

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Хоккей Футбол ФК Карпаты Новости Беларуси Спорт Новости Спорта
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
22 апреля 20:10 Теплые воспоминания: Бех-Романчук поделилась откровенным фото в купальнике на фоне гор
Юрій Семенюк
22 апреля 16:41 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
22 апреля 13:36 Усик бросил вызов Владимиру Кличко, но проиграл: видео боя
Юрій Семенюк
21 апреля 17:01 Жестокие массовые драки и кулачные бои – лучшие хоккейные столкновения: видео
Михайло Гема
21 апреля 16:42 Депутат Беленюк объяснил, почему общается на русском: Это не маркер любви к родине
Михайло Гема

Новости
Больше новостей