Вспышка коронавируса в белорусском клубе, Йовичевич возглавил "Динамо": новости спорта 22 апреля

В среду, 22 апреля, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

23 хоккеиста белорусского "Немана" заболели коронавирусом

В белорусском хоккейном клубе "Неман" зафиксировали вспышку коронавируса. Первыми положительный тест сдали 4 финских игрока команды, которые недавно вернулись домой.

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Первыми хоккеистами, сдавшими положительные тесты на COVID-19, стали финские легионеры команды Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Мами Экунен и Тимо Хильтунен, вернувшиеся на родину. У них взяли анализы в аэропорту Хельсинки еще 13 апреля.

Позже стало известно, что заболели нападающий Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Моисеенко. Больше всего зараженных оказалось среди хоккеистов фарм-клуба "Неман-2" и юниорского состава – 17 человек подросткового возраста. По предварительной информации, молодых хоккеистов изолировали на одной из баз отдыха.

Игорь Йовичевич возглавил "Динамо" Загреб

Бывший главный тренер львовских "Карпат" Игорь Йовичевич официально возглавил загребское "Динамо".

На этом посту 46-летний хорват заменит Ненада Бьелицу, которого "Динамо" недавно уволило. Йовичевич с 2017-го работает в хорватском клубе, он возглавлял юниорские и молодежные команды.

Леонид Кучук возглавил "Динамо" Минск

Бывший наставник киевского "Арсенала", каменской "Стали" и львовского "Руха" Леонид Кучук стал новым главным тренером минского "Динамо".

На этой должности он сменил Сергея Гуренко. 47-летний Гуренко возглавлял "бело-голубых" с июня 2019 года. 60-летний специалист уже находится в Беларуси, но к работе еще не приступил, так как находится на двухнедельном карантине после въезда в страну на фоне пандемии коронавируса.

Украина заняла 16 место в мире по экспорту футболистов в 2019 году

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг стран, футболисты которых уехали за границу в течение 2019 года.

Количество украинцев, выступавших за рубежом в 2019 году, достигло 250 человек. Эта цифра вывела нашу страну на 16 место в мире.

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Лидером по экспорту футболистов традиционно стала Бразилия – 1600 футболистов, из которых 74,6% перешли в клубы элитных дивизионов других стран. В топ-10 также попали Франция (1027), Аргентина (972), Англия (565), Испания (559), Сербия (521), Германия (480), Колумбия (467), Хорватия (446) и Нигерия (399).

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