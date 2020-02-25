Очередное поражение Свитолиной, "Динамо" продлило контракт с Бесединым: новости 24 февраля

Элина Свитолина не может победить уже третий матч подряд, а "Динамо" на фоне допинг-скандала продолжает контракт с Артемом Бесединым. Спорт24 подводит итоги спортивных событий понедельника, 24 февраля.

Элина Свитолина проиграла на старте турнира в Дохе

Элина Свитолина не смогла преодолеть 1/16 финала на турнире WTA в Дохе (Катар). Украинка уступила 29-й ракетке мира американке Аманде Анисимовой.

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Для Свитолиной это уже 4 турнир в новом сезоне, на котором она не может пройти дальше 1/16 финала. Пока лучшим результатом украинки в сезоне является четвертьфинал на турнире в Хуахине (Таиланд).

"Динамо" продлило контракт с Артемом Беседин

Киевское "Динамо" продлило контракт с Артемом Бесединым, который заканчивается летом. Новый контракт рассчитан на четыре года.

Отметим, Беседин провалил допинг-тест после матча группового раунда Лиги Европы против "Мальме". Футболист до окончательного вердикта полностью отстранен от футбола.

Заявление президента ФБУ о тренере Логинове

На чемпионате мира по биатлону 22 февраля итальянская полиция провела обыски у российского биатлониста Александра Логинова. Причиной обысков стало то, что личный тренер Логинова Александр Касперович якобы привозит на чемпионат мира допинг для спортсмена. Касперович присутствовал по чужой аккредитации, выданной на украинскую команду.

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подтвердил, что Касперович получил украинскую аккредитацию. По его словам, представители IBU сделали замечание украинской стороне и попросили аннулировать аккредитацию.

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Состав сборной Украины на Кубок Дэвиса

Сборная Украины объявила состав на матчевую встречу Кубка Дэвиса с Тайванем, которая состоится 6-7 марта в Запорожье.

В плей-офф Первой Мировой группы против сборной Тайваня украинцы сыграют в следующем составе: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов, Виталий Сачко.

Первая серия документального фильма о "Динамо"

24 февраля на Youtube состоялась премьера первой серии экшн-фильма "Неизвестное Динамо". Фильм состоит из двух серий. В нем показана жизнь киевского клуба: от установки на матч в раздевалке до его разбора после завершения.

Уникальное достижение сборной Украины на чемпионате мира по биатлону

Сборная Украины по биатлону вот уже восьмой подряд чемпионат мира добывает хотя бы одну медаль. По этому показателю "сине-желтым" не уступают только грозные команды Норвегии, Германии и Франции.

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