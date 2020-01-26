Поражение Свитолиной и "Барселоны", мировой рекорд украинца и другие новости 25 января

Суббота, 25 января, была богатой спортивными событиями. В этот день свои выступления на Australian Open прекратила украинка Элина Свитолина, а "Барселона" проиграла в чемпионате Испании. О главных спортивных событиях 25 января читайте в материале Спорт24.

Сенсационное поражение Свитолиной

Элина не смогла преодолеть третий круг Australian Open. Украинку остановила 32 ракетка мира из Испании Гарбинье Мугуруса.

Теннисистки провели на корте чуть больше часа. Свитолина выиграла всего 2 гейма.

Мугуруса оформила четыре брейка, что позволило ей легко одолеть представительницу Украины.

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Мировой рекорд 17-летнего украинца

Украинский пловец Владислав Бухов установил новый юниорский мировой рекорд. На турнире в Люксембурге 17-летний украинец преодолел дистанцию в 50 метров баттерфляем за 23,14 секунды и финишировал вторым, проиграв только Андрею Говорову.

Как оказалось, Владиславу этого хватило, чтобы улучшить результат американца Майкла Эндрю (23,22 сек) и установить новый мировой рекорд у юниоров.

Отметим, что теперь на этой дистанции мировой рекорд принадлежит украинцам: взрослый (Андрей Говоров) и юниорский (Владислав Бухов).

Провал в Поклюке

Неудачно сборная Украины выступила на 6-м этапе Кубка мира по биатлону. 25 января украинцы провалили эстафеты.

В одиночной смешанной эстафете Украина в составе Дмитрия Пидручного и Анастасии Меркушиной претендовали на высокие позиции.

Однако побороться за подиум помешала ужасная стрельба Меркушиной. Украина заняла 5-ю строчку.

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Еще хуже сборная Украины выступила в классической смешанной эстафете. Украинцы продемонстрировали 10-й результат, который после гонки был аннулирован.

Причиной стало нарушение техники безопасности на огневом рубеже.

Сенсационное поражение "Барселоны"

Первое поражение на тренерском мостике "Барселоны" потерпел Кике Сетьен. Подопечные 61-летнего специалиста на выезде проиграли "Валенсии".

В первом тайме "сине-гранатовые" сами не были похожи на себя: всего один удар в створ ворот.

Более того, "Валенсия" должна была выходить вперед, однако Гомес не реализовал пенальти. Тер Штеген совершил удивительный сейв.

Но после перерыва "летучие мыши" таки дожали именитых соперников. На 48 минуте атака "Валенсии" завершилась автоголом Альбы.

На 77 минуте Гомес реабилитировался за незабитый пенальти и установил итоговый результат 2:0.

"Шахтер" выиграл первый матч в году

"Шахтер" провел первый матч в 2020 году. В Турции дебютным соперником дончан стал польский "Лех".

Дончане выиграли товарищеский матч со счетом 0:1. Единственный гол в составе "горняков" провел Сергей Кривцов.

Следующий спарринг "Шахтер" проведет 26 января против "Войводины".

Также "горняков" в Турции ожидают встречи с "Пролетером" и "Словацко".

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Ужасная драка в России

Не обошлось и без скандалов. В частности, 25-го января стало известно, что тренер академии "Авангарда" Игорь Николаев применял жесткие методы воспитания в отношении подопечных.

Российские СМИ опубликовали видео, на котором Игорь Николаев бьет 10-летнего мальчика клюшкой по голове, а потом грубо бросает его на лед.

Инцидент произошел в Балашихе в филиале академии "Авангарда".

Клуб сначала отстранил Николаева от работы, а потом и вовсе уволил из "Авангарда".