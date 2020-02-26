Дисквалификация Беседина, сенсационная победа Ястремской – главные новости спорта 25 февраля

Во вторник, 25 февраля, продолжился плей-офф раунд Лиги чемпионов, а украинский футболист Артем Беседин узнал срок дисквалификации за проваленный допинг-тест. Главные новости спорта за 25 февраля – читайте далее в материале.

УЕФА отстранил Беседина

Нападающего киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Беседина дисквалифицировали на один год. Такое решение принял Апелляционный орган УЕФА.

Читайте также: Сколько государство выделило на финансирование спорта в 2020 году: главные цифры

Беседин провалил допинг-тест после матча группового раунда Лиги Европы против "Мальме" осенью 2019 года. "Динамовцу" грозила дисквалификация на четыре года.

Срок дисквалификации завершится 19 декабря 2020 года. После этого он сможет участвовать в футбольной деятельности.

Вместе с тем уже с 19 октября 2020 года Артем сможет тренироваться с "Динамо", чтобы готовиться к сезону.

"Динамо" сообщит, будет ли обжаловать решение после того, как получит полный текст документа.

Заместитель директора антидопингового центра Украины Ярослав Кручек заявил, что у нападающего есть 21 день на обжалование решения с момента его вынесения.

Сенсационная победа Ястремской

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская преодолела стадию 1/16 финала на турнире WTA в Дохе (Катар).

К теме: Свитолина снова зачехлила ракетку на ранней стадии турнира WTA

25 ракетка мира сенсационно одолела 5 ракетку мира Софию Кенин. Американка зимой выиграла один из самых престижных турниров – Australian Open.

Для победы Ястремской понадобилось полтора часа. Одесситка справилась с именитой соперницей за два сета – 6:3, 7:6.

В следующем круге Даяна встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Жеребьевка УПЛ

Состоялась жеребьевка второго этапа соревнований Favbet Лиги сезона 2019/20 годов. В нем команды будут поделены на две шестерки.

Первые шесть команд будут бороться за чемпионство и места в еврокубках, остальные клубы – за выживание в УПЛ.

Вторая часть чемпионата начнется матчами 14 марта. До этого команды должны сыграть остальные матчи чемпионата – три тура, которые состоятся 28 февраля – 1 марта, 3 – 4 и 7 – 8 марта.

Пока только "Шахтер" знает, когда будет проводить матчи. Если "Динамо" останется на втором месте в турнирной таблице, то матч "Шахтер" – "Динамо" состоится 21 марта в Харькове. В Киеве команды сыграют 25 апреля.

Коронавирус вмешался в спорт

По состоянию на 25 февраля коронавирус Covid-2019 зафиксировали в 12 европейских странах.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Италии – 322. Там от вируса умерли десять человек. Большинство из них пожилые люди, которые имели смежные заболевания.

Из-за вспышки коронавируса поединок 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем" пройдет при пустых трибунах. Игра пройдет в Милане 27 февраля.

Примечательно: Акции "Ювентуса" упали на 14% из-за коронавируса в Италии

Также УЕФА и МОК сделали заявления о возможном переносе чемпионата Европы по футболу и Олимпиады в Токио из-за вспышки коронавируса.

Там утверждают, что на данный момент соревнованиям ничто не угрожает. Однако окончательное решение будет принято после анализа ситуации.

Результаты Лиги чемпионов

25 февраля продолжился плей-офф раунд Лиги чемпионов. Мюнхенская "Бавария" гостила у лондонского "Челси", а каталонская "Барселона" – у итальянского "Наполи".

"Бавария" на выезде уверенно разгромила "Челси" со счетом 3:0. Все голы мюнхенцы провели во втором тайме. Дублем отметился Серж Гнабри, а еще один мяч забил Роберт Левандовски.

В параллельном матче "Наполи" не удержал победу над "Барселоной". Неаполитанцы побеждали после первого тайма благодаря голу Дриса Мертенса. Однако во втором тайме Антуан Гризманн спас каталонцев от поражения.

Ответные матчи этих команд состоятся 18 марта.