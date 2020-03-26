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День рождения Владимира Кличко, новая схема завершения еврокубков: новости спорта 25 марта

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В среду, 25 марта, произошло немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

25 марта 2020 года исполняется 44 года украинскому боксеру Владимиру Кличко. О его профессиональной карьере можно писать много. Здесь и олимпийское золото Атланты-1996, и пять различных чемпионских титулов (WBO, IBF, IBO, The Ring и WBA). Не было только титула WBC, но им в то время владел его старший брат Виталий.

Дивитсья также Владимир Кличко показал, как проводит карантин: видео

Лучше о боксере говорят его выступления на ринге. И здесь Владимиру тоже есть чем похвастаться – 69 боев, в которых одержал 64 победы (54 из них – досрочно). Он 23 раза побеждал, отправляя соперника в нокаут. Поэтому предлагаем вспомнить лучшие нокауты в истории Доктора Стальной Молот.

Пандемия коронавируса пока не идет на спад. Поэтому восстановление футбольного сезона откладывается. И все же его придется когда-то закончить.

Европейские клубы и УЕФА размышляют над тем, как закончить и национальные чемпионаты и еврокубки. Одно из предложений высказал президент Ассоциации европейских клубов (ECA) и владелец "Ювентуса" Андреа Аньелли.

Аньелли настаивает на том, что национальные чемпионаты сейчас важнее еврокубков. Поэтому он предложил УЕФА, чтобы все команды доиграли свои чемпионаты. И тогда в июле провести матчи еврокубков каждые три дня.

Игры в Токио вынужденно перенесены из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Реакции украинских спортсменов долго ждать не пришлось. Реакциями спортсмены поделились в своей соцсетях.

Примечательно Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант, при котором летнее трансферное окно будет продлено до января 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Проведение внутренних чемпионатов вполне может затянуться до конца лета и времени на трансферы просто не останется. Именно поэтому окно могут продлить на более долгий срок.

Кабинет Министров Украины ликвидировал Государственное агентство спорта. А также Государственное агентство молодежи и гражданского общества.

4 декабря 2019 года Кабмин создал семь профильных государственных агентств в сферах ведения Министерства культуры, молодежи и спорта. Среди них Госагентство спорта. 17 февраля 2020 года возглавил новосозданное агентство президент федерации каратэ Украины Сергей Левчук.

Однако 4 марта был избран новый состав Кабмина. В нем отделили Министерство молодежи и спорта. Его возглавил Вадим Гутцайт. И за месяц с начала работы Госагентства спорта, 18 марта, Кабмин уволил Сергея Левчука.

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Опубликовали рекомендации, которые помогут выжить людям с тяжелыми формами коронавируса
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Олимпиада-2020 ФИФА Лига Европы Лига чемпионов УЕФА Владимир Кличко Бокс Футбол Новости Спорта Спорт
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