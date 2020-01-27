Гибель Коби Брайанта, поражение украинских боксеров и другие события 26 января

Последняя неделя января оказалась богатой на события в мире спорта. Но далеко не для всех украинских атлетов она оказалась легкой. Об основных событиях в мире спорта за 26 января – читайте в материале Спорт24.

Гибель Коби Брайанта

26 января в результате падения вертолета погиб баскетболист Коби Брайант. Вместе с ним на борту находилась и его дочь Джианна, пилот и еще трое пассажиров. Все они погибли.

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Матчи НБА в этот вечер начали с минуты молчания.

Поражение Редкача

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач потерпел 5-е поражение на профессиональном ринге.

В США украинец проиграл американцу Дэнни Гарсии в поединке за право сразиться с чемпионом мира по версии WBC.

Американец доминировал в течение всего поединка, но так и не нокаутировал украинца. Судьи единогласным решением отдали победу Гарсии.

Для украинца поражение причинило боль в том контексте, что он потерял шансы бороться за титул. В рейтингах боксерских организаций Иван занимает не лучшие позиции, поэтому титульный бой ему в ближайшее время "не светит".

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Дебютное поражение Хегая

В андеркарде поединка Дэнни Гарсия – Иван Редкач состоялась встреча украинца Арнольда Хегая со Стивеном Фултоном.

На кону поединка стоял титул чемпиона мира по версии WBO International. Боксеры разыгрывали статус обязательного претендента по линии WBO.

После экватора поединка Фултон завладел инициативой и одержал победу единогласным решением судей.

Для Хегая, который впервые дрался 12 раундов, это дебютное поражение на профессиональном ринге.

Биатлонный провал в Поклюке

В словенской Поклюке завершился 6-й этап Кубка мира по биатлону, после которой биатлонистов ждет не большой перерыв. Меньше, чем через 3 недели стартует чемпионат мира в Антхольце.

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26-го января состоялись мужская и женская смешанные эстафеты. В мужской гонке Украину представляли Дмитрий Пидручный и Артем Прима, а в женской – только Юлия Джима.

Украинские спортсмены продемонстрировали плохую стрельбу и скорость и не поборолись даже за места в топ-30.

Подручный финишировал 28 Прима – 29-м. Юлия Джима в женском масс-старте стала 25-й.

Украина и Россия не будут подавать заявку на Евро-2026

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины опровергло информацию о том, что Украина совместно с Россией может провести Евро-2026 по гандболу.

Украинская сторона заявляет, что не вела никаких переговоров относительно совместного проведения турнира.

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Президент российской Федерации гандбола Сергей Шишкарев сообщил, что Россия и Украина обсуждали возможность совместной подачи заявки.

Свое заявление Шишкарев сделал 25 января на внеочередном конгрессе Европейской федерации гандбола.

От имени Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, а также Федерации гандбола Украины, сообщаем, что мы не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации,

– говорится в сообщении украинского ведомства.

В Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины отметили, что проводить совместные мероприятия со страной-агрессором – неприемлемо.

Возвращение Усика

Промоутер украинца Александр Красюк рассказал новые детали организации поединка. Следующим соперником Александра Усика в супертяжелом вече все таки будет британец Дерек Чисора.

Красюк объяснил, что Усик проведет бой с Чисорой, чтобы снискать расположение болельщиков. Таким образом, предстоящая встреча украинца с Энтони Джошуа соберет большую аудиторию.

По словам Красюка, пока бой Усик – Чисора не подтвержден официально, поскольку улаживаются последние детали.

Официальная информация о бое Усик – Чисора появится в течение 3-4 дней.