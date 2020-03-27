Футболист "Шахтера" в "Роме", спарринг братьев Кличко и другие новости спорта 26 марта

В четверг, 26 марта, случилось немало интересных и важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Виктор Коваленко может пополнить состав "Ромы"

Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко заинтересовал в своих услугах тренерский штаб "Ромы", которую возглавляет бывший наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.

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Переход украинца будет зависеть от того, останется ли в итальянской "Роме" Генрих Мхитарян. Сам Генрих сейчас ничего не отвечает относительно своего будущего.

Контракт Коваленко с "Шахтером" истекает в июне. В римском клубе его видят как удачное дополнение к Пеллегрини в центре поля, если Пасторе все же покинет команду. К тому же, Коваленко хорошо знает стиль работы Паулу Фонсека.

Братья Кличко вышли на ринг друг против друга

Любители бокса на протяжении долгого времени питали надежды увидеть на ринге противостояние Виталия и Владимира Кличко. Однако выдающиеся украинские боксеры наотрез отказывались выходить на ринг друг против друга.

Фейсбук-страница Klitschko-brothers опубликовала фрагменты одного из спаррингов братьев.

Экс-президент "Витесса" Кис Баккер умер от коронавируса

Экс-президент нидерландского клуба "Виттес" Кис Баккер был госпитализирован в субботу, у него обнаружили коронавирус. А в среду, 25 марта перестало биться его сердце. Президенту было 76 лет.

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Виктором Скрипником интересовались два клуба из России

Главным тренером "Зари" Виктором Скрипником осенью и весной этого года интересовались клубы российской Премьер-лиги. Это "Локомотив" и московское "Динамо".

Сообщается, что в контракте специалиста есть сумма отступных – 500 тысяч евро.

На стадионе украинского клуба обрушилась часть трибуны

На стадионе "Авангард" в Ровно обрушилась часть трибуны. Трибуна арены, которая должна стать домом для ФК "Верес", обрушилась во время демонтажа.

Директор компании "Фиалка", которая проводит реконструкцию, заявил, что во время реконструкции арены нашли в западной трибуне следы некачественной работы при строительстве стадиона. Было решено провести демонтаж этой части стадиона, который начался 20 марта.

Новое заявление Александра Усика о коронавирусе

Александр Усик в очередной раз поделился мнением о коронавирусе. Украинский боксер призвал украинцев не впадать в панику и рекомендовал воздержаться от поиска информации про коронавирус.

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