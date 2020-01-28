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Мир скорбит по Коби Брайанту, "Динамо" победило клуб Милевского: другие новости спорта 27 января

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Главные новости спорта 27 января

Понедельник, 27 января, был богатым на спортивные события. Весь мир всколыхнула новость о гибели легендарного баскетболиста "Лейкерс" Коби Брайанта. "Динамо" одержало очередную победу на сборах, а "Карпаты" подписали первого новичка в этом трансферном окне. О главных спортивных событиях 27 января – читайте в обзоре Спорт24.

26 января в результате падения вертолета погиб баскетболист Коби Брайант. Вместе с ним на борту находилась и его дочь Джианна, пилот и еще трое пассажиров. Все они погибли.

К слову: Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста

В родной стране спортсмена честь ему начали отдавать фактически сразу после того, как произошла авиакатастрофа, в которой он погиб. Для США смерть Коби Брайанта – трагедия национального масштаба.

На гибель Коби отреагировали звездные футболисты Криштиану Роналду, Джейми Варди, Ромелу Лукаку, Неймар, Стивен Джеррард и другие. В соцсетях свои соболезнования выразили Марта Костюк, Элина Свитолина, Олег Верняев, Иван Редкач, Денис Бойко, Николай Морозюк и другие украинские спортсмены.

Киевское "Динамо" провело шестой товарищеский матч в Турции. Киевляне победили белорусское "Динамо" Брест.

Изюминку матчу придало то, что в стартовом составе белорусского клуба вышли сразу три украинских футболиста – Александр Нойок, Евгений Хачериди и Артем Милевский. Двое последних значительную часть карьеры провели в киевском "Динамо".

Полузащитник турецкого "Ризеспора" Денис Гармаш забил гол в матче 19-го тура чемпионата Турции против "Сивасспора" – 1: 1.

Украинец, получив передачу, ворвался в штрафную, и, сместившись, пробил в ближний угол. Смотрите, как это было.

Львовские "Карпаты" подписали контракт с полузащитником Алексеем Хахлевым. В июне 2019-го в составе сборной Украины (U-20) стал Чемпионом мира. За "львов" 20-летний футболист будет выступать под 8-м номером. Срок действия соглашения – два с половиной года.

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Также клуб заключил полугодовой контракт с опцией продления с грузинским защитником Андро Гиоргадзе. В составе "зелено-белых" 23-летний защитник будет выступать под 30-м номером.

Новым капитаном донецкого "Шахтера" стал многолетний голкипер "горняков" Андрей Пятов. Такое решение принял наставник команды Луиш Каштру.

Ранее команду на поле выводил Тайсон, но в матчах тренировочного сбора в Турции капитанскую повязку "Шахтера" одевал Пятов. Сам Тайсон был на поле, но без капитанской повязки.

В Ковалевка сейчас идет масштабная реконструкция стадиона "Колос", который является родной ареной для ФК "Колос" (Ковалевка) – дебютанта Премьер-лиги сезона-2019/2020.

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В своем Facebook после встречи с президентом "Колоса" и председателем Киевской областной ассоциации футбола Андреем Засухой Павелко подчеркнул, что новый стадион будет готов уже к следующему сезону УПЛ.

Призер двух чемпионатов мира легендарный биатлонист Андрей Дериземля 17 лет назад вписал свое имя в историю украинского биатлона. Андрей стал первым украинским биатлонистом, который выиграл золотую медаль на Кубке мира.

26 января 2003 года в итальянском Антхольце Андрей Дериземля выиграл масс-старт.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Баскетбол Погиб Коби Брайант ФК Колос Футбол Карпаты Елина Свитолина Динамо
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