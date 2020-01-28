Мир скорбит по Коби Брайанту, "Динамо" победило клуб Милевского: другие новости спорта 27 января
Понедельник, 27 января, был богатым на спортивные события. Весь мир всколыхнула новость о гибели легендарного баскетболиста "Лейкерс" Коби Брайанта. "Динамо" одержало очередную победу на сборах, а "Карпаты" подписали первого новичка в этом трансферном окне. О главных спортивных событиях 27 января – читайте в обзоре Спорт24.
- 1Весь мир скорбит по Коби Брайанту
- 2"Динамо" разгромило команду Милевского и Хачериди
- 3Денис Гармаш забил дебютный гол за "Ризеспор"
- 4"Карпаты" подписали первого зимнего новичка
- 5У "Шахтера" изменился капитан команды
- 6"Колос" со следующего сезона будет играть на новом стадионе
- 717 лет легендарной медали Андрея Дериземля
Весь мир скорбит по Коби Брайанту
26 января в результате падения вертолета погиб баскетболист Коби Брайант. Вместе с ним на борту находилась и его дочь Джианна, пилот и еще трое пассажиров. Все они погибли.
К слову: Коби Брайант – история жизни легендарного баскетболиста
В родной стране спортсмена честь ему начали отдавать фактически сразу после того, как произошла авиакатастрофа, в которой он погиб. Для США смерть Коби Брайанта – трагедия национального масштаба.
На гибель Коби отреагировали звездные футболисты Криштиану Роналду, Джейми Варди, Ромелу Лукаку, Неймар, Стивен Джеррард и другие. В соцсетях свои соболезнования выразили Марта Костюк, Элина Свитолина, Олег Верняев, Иван Редкач, Денис Бойко, Николай Морозюк и другие украинские спортсмены.
"Динамо" разгромило команду Милевского и Хачериди
Киевское "Динамо" провело шестой товарищеский матч в Турции. Киевляне победили белорусское "Динамо" Брест.
Изюминку матчу придало то, что в стартовом составе белорусского клуба вышли сразу три украинских футболиста – Александр Нойок, Евгений Хачериди и Артем Милевский. Двое последних значительную часть карьеры провели в киевском "Динамо".
Денис Гармаш забил дебютный гол за "Ризеспор"
Полузащитник турецкого "Ризеспора" Денис Гармаш забил гол в матче 19-го тура чемпионата Турции против "Сивасспора" – 1: 1.
Украинец, получив передачу, ворвался в штрафную, и, сместившись, пробил в ближний угол. Смотрите, как это было.
"Карпаты" подписали первого зимнего новичка
Львовские "Карпаты" подписали контракт с полузащитником Алексеем Хахлевым. В июне 2019-го в составе сборной Украины (U-20) стал Чемпионом мира. За "львов" 20-летний футболист будет выступать под 8-м номером. Срок действия соглашения – два с половиной года.
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Также клуб заключил полугодовой контракт с опцией продления с грузинским защитником Андро Гиоргадзе. В составе "зелено-белых" 23-летний защитник будет выступать под 30-м номером.
У "Шахтера" изменился капитан команды
Новым капитаном донецкого "Шахтера" стал многолетний голкипер "горняков" Андрей Пятов. Такое решение принял наставник команды Луиш Каштру.
Ранее команду на поле выводил Тайсон, но в матчах тренировочного сбора в Турции капитанскую повязку "Шахтера" одевал Пятов. Сам Тайсон был на поле, но без капитанской повязки.
"Колос" со следующего сезона будет играть на новом стадионе
В Ковалевка сейчас идет масштабная реконструкция стадиона "Колос", который является родной ареной для ФК "Колос" (Ковалевка) – дебютанта Премьер-лиги сезона-2019/2020.
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В своем Facebook после встречи с президентом "Колоса" и председателем Киевской областной ассоциации футбола Андреем Засухой Павелко подчеркнул, что новый стадион будет готов уже к следующему сезону УПЛ.
17 лет легендарной медали Андрея Дериземля
Призер двух чемпионатов мира легендарный биатлонист Андрей Дериземля 17 лет назад вписал свое имя в историю украинского биатлона. Андрей стал первым украинским биатлонистом, который выиграл золотую медаль на Кубке мира.
26 января 2003 года в итальянском Антхольце Андрей Дериземля выиграл масс-старт.