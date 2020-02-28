"Шахтер" в 1/8 Лиги Европы, победа на чемпионате Европы по биатлону – новости спорта 27 февраля

"Шахтер" в матче 1/16 финала Лиги Европы в Лиссабоне сыграл вничью с "Бенфикой". Сборная Украины по биатлону в смешанной эстафете стала чемпионами Европы. Спорт24 подводит итоги спортивных событий четверга, 27 февраля.

"Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в Лиссабоне сыграл вничью с "Бенфикой" (3:3) в матче 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча команд в Харькове завершилась победой "горняков" – 2:1.

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"Шахтер" по сумме двух встреч (2:1, 3:3) прошел в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 28 февраля.

Сборная Украины по биатлону победила на чемпионате Европы

В белорусских Раубичах в рамках чемпионата Европы по биатлону сборная Украины в составе Вали Семеренко, Юлии Джими, Артема Примы и Дмитрия Пидручного выиграла классическую смешанную эстафету.

Для Пидручного последние два километра дистанции стали кругом почета. Дмитрий финишировал первым с флагом Украины.

Добавим, что 27 февраля на чемпионате Европы в сингл-миксте также удачно выступили украинцы Анастасия Меркушина и Руслан Ткаленко, которые выиграли бронзовые медали.

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Андрей Ярмоленко вернулся на футбольное поле

Лондонский "Вест Хэм" несколько дней назад на своем тренировочном поле сыграл товарищеский матч против "Тоттенхэма".

Целью спарринга была проверка физических кондиций некоторых игроков, в том числе Андрея Ярмоленко. Вероятно, украинец появился на поле.

Даты и места проведения матчей 1/4 финала Кубка Украины

УАФ на своем официальном сайте сообщила даты и время проведения четвертьфинальных матчей Кубка Украины.

Четвертьфинальные матчи состоятся 11-12 марта. Полуфиналы запланированы на 15 апреля, а решающий поединок пройдет в Тернополе 13 мая.

"Карпаты" подписали украинца Василия Прийму

Футбольный клуб "Карпаты" заключил соглашение с защитником Василием Приймой. За новый клуб игрок будет выступать до конца сезона.

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Прийма шестой новичок "Карпат" в зимнее межсезонье. Перед тем контракты с клубом подписали вратарь Антон Каниболоцкий, защитник Андро Гиоргадзе, полузащитники Алексей Хахлев и Геннадий Пасич, а также нападающий Матар Диейе.

Матч Лиги Европы перенесли из-за шторма

27 февраля должен был состояться матч 1/16 финала Лиги Европы между "Зальцбургом" и "Айнтрахт". Однако матч пришлось перенести на неопределенный срок из-за штормового предупреждения в Австрии.

Матч "Зальцбург" – "Айнтрахт" перенесли из-за штормового предупреждения. Ожидается, что в Австрии порывы ветра достигнут 120 км/ч.

Украинская легкоатлетка Наталья Прищепа попалась на допинге

Наталья Прищепа, которая специализируется в беге на 800 метров, сдала положительную допинг-пробу. В крови украинуи нашли запрещенное вещество гидрохлортиазид. Дисквалификация Прищепы отсчитывается с 23 февраля 2020 года. Однако срок дисквалификации – неизвестен.

Украинку дисквалифицировали до принятия окончательного решения на слушании, проведенном в соответствии с Мировыми антидопинговыми правилами по легкой атлетике или Кодексом добродетели.

Дополнение: Лига Европы: результаты матчей 1/16 финала