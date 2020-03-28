Первый украинский спортсмен заболел коронавирусом, завершение АПЛ: новости спорта 27 марта

В пятницу, 27 марта, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

У игрока сборной Украины Вячеслава Боброва диагностировали коронавирус

У форварда сборной Украины по баскетболу Вячеслава Боброва обнаружили коронавирус. На днях игрок испанской "Фуэнлабрады" сдал положительный тест на наличие вируса.

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Это первый случай заболевания среди украинских спортсменов.

Клубы АПЛ хотят остановить сезон и аннулировать результаты

Пандемия коронавируса может вырвать из рук "Ливерпуля" титул чемпионов Англии. Некоторые клубы Английской Премьер-лиги (АПЛ) выступают за немедленную остановку чемпионата и переигровки в будущем.

Некоторые клубы считают, что сезон должен быть переигран, несмотря на последствия. Кроме того, некоторые клубы считают, что играть при пустых трибунах во время пика пандемии коронавируса неправильно с этической точки зрения.

Для того чтобы принять какое-либо решение о продолжении или переигровке сезона в АПЛ, нужны голоса 14 клубов из 20.

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Футболист "Аякса" Абдельхаким Нури вышел из комы

Футболист "Аякса" Абдельхаким Нури, который находился в коме, вышел из нее через 2 года 8 месяцев и 19 дней. 22-летний нидерландец реагирует на окружение и может находиться в инвалидном кресле.

Нури находился в коме с 8 июля 2017-го года, когда во время предсезонной игры с "Вердером", потерял сознание прямо на поле. У него случился сердечный приступ. После обследования врачи заявили, что парень получил необратимые повреждения мозга и не может дышать без специального аппарата.

Украинские клубы планируют вдвое сократить зарплату футболистам

Украинские клубы отправились на карантин. Но из-за финансовой ситуации в стране раздумывают над тем, как сэкономить. Один из вариантов – сократить зарплаты футболистам.

Однако самовольно на такой шаг футбольные клубы пойти не могут, поэтому обращаются к юристам. Юрист Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов Юлия Гречко рассказала, что после объявления карантина и отмены футбольных матчей в Украине, таких обращений было немало.

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