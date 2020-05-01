ПСЖ стал чемпионом, Тайсон сделал признание: главные новости спорта 30 апреля

Во Франции решили признать ПСЖ чемпионом страны, а легендарный боксер Майк Тайсон сделал неожиданное признание. Главные новости спорта 30 апреля – читайте в дайджесте.

ПСЖ – чемпион Франции

Во Франции решили досрочно остановить футбольный сезон. Там приняли решение признать ПСЖ чемпионом страны.

О том, что ПСЖ признан чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона Лиги 1 сообщает профессиональная футбольная лига Франции.

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На момент остановки чемпионата из-за COVID-19 парижане лидировали в таблице, опережая "Марсель" на 12 очков.

В Лигу чемпионов, кроме ПСЖ, выйдут "Марсель" и "Ренн". В Лиге Европы будут играть "Лилль", "Реймс", "Ницца".

В низшую лигу вылетают "Амьен" и "Тулуза", а из Лиги 2 в элиту поднимутся "Лорьян" и "Ланс". "Лион" впервые с 1997 года не сыграет в еврокубках.

Франция стала второй страной после Нидерландов, где досрочно решили завершить чемпионат. Впрочем, в Нидерландах не определили чемпиона.

Признание Тайсона

Бывший чемпион мира Майк Тайсон в 2009 году побил семь проституток в гостиничном номере.

Как сообщает The Sun, из-за паранойи Тайсон решил, что девушки хотят его ограбить. Боксер решил их побить.

"Лежа в отеле, я пытался никогда не быть один – даже если это проститутка или собака. Было действительно темно. Я в своем люксе с семью женщинами, у меня был морфий, кокаин, марихуана, Хеннесси и препарат типа Виагры.

Из-за веществ меня настигла паранойя, я достиг самого дна, решив что те девушки хотят меня ограбить и подставить. Я начал их бить. Я был в темноте. В этом была причина, я не хотел отдавать им ни частицы моей души.

"Это мой дьявол, вот он я – закрытый и одинокий. Не было никого, чтобы сказать, что я перегибаю палку. Это – дьявол, и он победил. Я выбросил их всех. Это худшее, что я делал", – рассказал Тайсон.

Боксер заявил, что решил больше никогда не употреблять кокаин.

"Шахтер" выдвинул кандидата на пост президента УПЛ

"Шахтер" вслед за "Карпатами" выдвинул своего кандидата на пост президента УПЛ. Дончане поддержали эксперта телеканалов "Футбол 1/2/3" Михаила Метревели.

В начале апреля Метревели объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента УПЛ.

Однако 17 апреля, когда официально завершился срок подачи заявок на пост президента УПЛ, единственным зарегистрированным кандидатом был Александр Шевченко.

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Так как выборы президента УПЛ перенесли на 25 мая был продлен срок подачи заявок кандидатов.

Этим воспользовались львовские "Карпаты", которые выдвинули кандидатуру Олега Смалийчука.

Лобановский в топ-10 тренеров мира

Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг ста лучших тренеров в истории футбола. В топ-10 попал легендарный тренер "Динамо" Валерий Лобановский.

Как сообщает FourFourTwo, лучшим тренером мира является экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон.

Топ-10 тренеров мира

Алекс Фергюсон Ринус Михелс Йохан Кройфф Билл Шенкли Пеп Гвардиола Арриго Сакки Мэтт Басби Эленио Эррера Эрнст Хаппель Валерий Лобановский.

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