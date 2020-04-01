Эмоциональные обращения Кличко и Малиновского о коронавирусе и другие новости спорта 31 марта

Во вторник, 31 марта, случилось немало интересных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

Владимир Кличко и Руслан Малиновский обратились к украинцам из-за коронавируса

Игрок итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский во время прямой трансляции в Instagram высказался относительно коронавируса и отношения к тем, кто не считает это серьезной проблемой. Полузащитник сборной Украины сейчас находится в Италии, в одном из эпицентров распространения коронавируса.

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Также мэр Киева Виталий Кличко остался недоволен тем, что киевляне не соблюдают карантин. И гуляют по городу. Поэтому он попросил своего брата Владимира Кличко записать видеообращение к ним.

Олег Верняев – лучший спортсмен марта в Украине

По итогам марта лучшим спортсменом месяца в Украине признан олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев. Его наставник Геннадий Сартинский стал лучшим тренером месяца соответственно.

В начале месяца Верняев завоевал серебро на этапе Кубка мира по многоборью, который проходил в Милуоки, США. Этот турнир был первым из четырех в серии, где для сборной можно завоевать дополнительную лицензию на Олимпийские игры.

Александр Зинченко вывел Украину в четвертьфинал чемпионата Европы по FIFA 20

В турнире Евро-2020 по FIFA завершились очередные матчи 1/8 финала. Определились практически все участники 1/4 финала.

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После напряженного поединка в следующую стадию прошел полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко. Он в матче 1/8 финала победил Михаэля Грегорича, игравшего за "Ливерпуль", со счетом 2: 1.

Никита Крылов отказался от гражданства России ради украинского биометрического паспорта

Когда перед украинцами на оккупированной территории встает вопрос о принятии российского гражданства, то они готовы от него отказаться. Единственная причина – украинский биометрический паспорт позволяет посещать страны Шенгенской зоны без виз. Именно так решил и скандальный боец UFC Никита Крылов.

Он уроженец Хрустального (прежнее название – Красный Луч), на Луганщине. Сейчас это оккупированная территория. До последнего времени Крылов жил в Москве, где и тренировался. Но после объявления карантина он отправился домой. Однако планирует посетить Киев. Одна из причин – потребность сделать загранпаспорт.

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После начала войны на Донбассе и переезда в Москву, Крылов размышлял над тем, чтобы принять российское гражданство. Но получить его так и не удалось.

Карен Чухаджян подхватил гепатит А во время боя с россиянином

Чемпион WBA International в полусреднем весе, украинец Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) заразился гепатитом А от россиянина Сергея Воробьева, с которым провел последний бой.

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