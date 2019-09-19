Главный тренер сборной Украины по футболу получит новый контракт за триумф команды

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Александр Петраков
Александр Петраков / Фото из открытых источников

Украинская ассоциация футбола намерена предложить украинскому тренеру Александру Петракову новый контракт.

Обновленный договор рассчитан до конца 2022 года и предусматривает улучшенные условия для наставника, сообщает SportArena.

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В июне Петраков привел сборную Украины U-20 к исторической победе на чемпионате мира в Польше. Сейчас он возглавляет сборную Украины U-17.

Ранее Петраков удостоился почетного звания от Президента Украины. Уже в августе Петраков заявил, что победа на чемпионате мира не поспособствовала его востребованности и он "оказался не нужен своей стране".

На данный момент Петраков готовит сборную U-17 в квалификационный раунд Евро-2020, который пройдет в ноябре в Португалии. Украинская команда сыграет с Грузией, Албанией и хозяевами турнира.

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Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
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