Главный тренер "Зари" намекнул на свою отставку в конце сезона

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Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб / ФК "Львов"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал ничью со "Львовом" (0:0) в матче 30 тура украинской Премьер-лиги.

Наставник луганчан выразил разочарование результатами "Зари" в нынешнем сезоне.

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"Что комментировать, когда ничья 0:0? У нас было намного больше моментов, но мы их не использовали. Не нашлось лидера, не нашлось исполнителя в тех моментах, когда нужно отдать последний пас или попасть в ворота", – цитирует Вернидуба официальный сайт "Зари".

Весь этот чемпионат, лично для меня – худший. Даже в том сезоне [2017/2018], когда мы проиграли только в последней игре третье место – мы бились до конца. Гораздо интереснее было. В этом году очень много потеряли. До сих пор понять не могу, как проиграли в Кубке "Ингульцу". Сложно говорить. Повторюсь, для меня это худший чемпионат. Видно, я, как тренер, не смог сделать все, для того, чтобы мы выступили лучше.

Также Юрий Вернидуб намекнул на свою возможную отставку в конце сезона.

"Но я все равно люблю свою работу, люблю "Зарю". Это тот клуб, который сделал из меня тренера. Я стараюсь отдать всего себя клубу и тем вершинам, которые пока мы не можем достичь. Но надеюсь, что рано или поздно мы придем к этим вершинам. Это будет при мне ли, или без меня, но уверен, что "Заря" должна добиться высот", – подытожил тренер луганской команды.

После ничьей в матче "Мариуполь" – "Александрия" "Заря" окончательно потеряла шансы обойти александрийцев и занять третье место в чемпионате. Луганчанам остается вести борьбу с "Мариуполем" за четвертую позицию.

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Теги: ФК Заря Новости Спорта Футбол Спорт
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