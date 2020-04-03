Гол десятилетия: безумному удару Роналду в Лиге чемпионов уже два года – видео
3-го апреля 2018 года звездный футболист Криштиану Роналду забил один из самых красивых голов в карьере. Выступая еще за "Реал", португалец огорчил свою будущую команду – "Ювентус".
Пути "Ювентуса" и "Реала" пересеклись на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2017/2018. Первая игра проходила в Турине 3 апреля.
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Мадридский клуб открыл счет уже на третьей минуте. "Сливочных" вывел вперед все тот же Роналду.
На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей. А на 64 минуте Роналду удвоил преимущество своей команды.
Криштиану ножницами замкнул навес в штрафную и забил удивительный гол.
Видео гола Роналду
До завершения матча "Реал" провел еще один гол и одержал победу.
В ответной встрече на "Сантьяго Бернабеу" испанцы потерпели поражение 3:1. "Ювентус" побеждал 3:0 и был близок, чтобы перевести матч в овертайм.
Но на последних секундах игры арбитр Майкл Оливер принял скандальные решения: он удалил вратаря "Юве" Буффона и назначил пенальти.
Удар с отметки реализовал Роналду и вывел "Реал" в следующий раунд.
В том сезоне мадридцы третий раз подряд выиграли Лигу чемпионов. В финале в Киеве "сливочные" победили "Ливерпуль".
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