Гол десятилетия: безумному удару Роналду в Лиге чемпионов уже два года – видео

3-го апреля 2018 года звездный футболист Криштиану Роналду забил один из самых красивых голов в карьере. Выступая еще за "Реал", португалец огорчил свою будущую команду – "Ювентус".

Пути "Ювентуса" и "Реала" пересеклись на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2017/2018. Первая игра проходила в Турине 3 апреля.

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Мадридский клуб открыл счет уже на третьей минуте. "Сливочных" вывел вперед все тот же Роналду.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей. А на 64 минуте Роналду удвоил преимущество своей команды.

Криштиану ножницами замкнул навес в штрафную и забил удивительный гол.

Видео гола Роналду

??? @Cristiano Ronaldo #OTD in 2018...



Scores one of the greatest goals in competition history

1st player to net in 10 consecutive #UCL games#OnThisDay | @realmadriden pic.twitter.com/wLIk8UGfCp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 3, 2020

До завершения матча "Реал" провел еще один гол и одержал победу.

В ответной встрече на "Сантьяго Бернабеу" испанцы потерпели поражение 3:1. "Ювентус" побеждал 3:0 и был близок, чтобы перевести матч в овертайм.

Но на последних секундах игры арбитр Майкл Оливер принял скандальные решения: он удалил вратаря "Юве" Буффона и назначил пенальти.

Удар с отметки реализовал Роналду и вывел "Реал" в следующий раунд.

В том сезоне мадридцы третий раз подряд выиграли Лигу чемпионов. В финале в Киеве "сливочные" победили "Ливерпуль".

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