Гол Ярмоленко признан лучшим в "Вест Хэме" в августе: видео

66 Читати новину українською
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко / Фото из открытых источников

Гол украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в ворота "Норвича" выиграл в голосовании болельщиков "Вест Хэма" на лучший мяч команды в августе.

Ярмоленко забил в 4-м туре АПЛ. Это был его первый гол после травмы и дебютный в сезоне.

Как это было: Ярмоленко забил эффектный гол за "Вест Хэм" в новом сезоне: видео

"История. Гол. Празднование. Мог быть только один победитель в номинации "Гол месяца" в августе", – говорится в Twitter "Вест Хэма".

В нынешнем сезоне 29-летний Ярмоленко провел 3 матча за "Вест Хэм", отметившись одним голом. "Вест Хэм" после четырех сыгранных туров набрал 7 очков и идет на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Стоит напомнить, что Ярмоленко в прошлом сезоне сыграл за "Вест Хэм" лишь в девяти матчах, в которых забил два гола. В игре за "молотобойцев" против "Тоттенхэма" 20 октября 2018 года он получил травму. Поэтому пропустил концовку сезона.

blog_ava
Досрочные выборы в Киеве: когда возможны и сценарии развития событий
сегодня
1588
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Вест Хем Андрей Ярмоленко
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Предотвращение травм: как правильно растягивать мышцы?
сегодня 21:57 Предотвращение травм: как правильно растягивать мышцы?
20
В шаге от Евро-2020: шансы Украины выйти на Чемпионат Европы
11 сентября 13:22 В шаге от Евро-2020: шансы Украины выйти на Чемпионат Европы
481
Не было бы у тебя ствола, я бы тебе, – Алиев поскандалил с полицейскими: видео
сегодня 15:11 Не было бы у тебя ствола, я бы тебе, – Алиев поскандалил с полицейскими: видео
342
Свитолина празднует день рождения: что достигла украинка за один год
сегодня 12:34 Свитолина празднует день рождения: что достигла украинка за один год
Михайло Гема 122
Пицца, паста и борщ: что едят игроки сборной Украины, чтобы всегда быть в форме
сегодня 12:24 Пицца, паста и борщ: что едят игроки сборной Украины, чтобы всегда быть в форме
174
Новости
Больше новостей
Залиште відгук