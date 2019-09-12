Гол Ярмоленко признан лучшим в "Вест Хэме" в августе: видео

Гол украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в ворота "Норвича" выиграл в голосовании болельщиков "Вест Хэма" на лучший мяч команды в августе.

Ярмоленко забил в 4-м туре АПЛ. Это был его первый гол после травмы и дебютный в сезоне.

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"История. Гол. Празднование. Мог быть только один победитель в номинации "Гол месяца" в августе", – говорится в Twitter "Вест Хэма".

The story. The goal. The celebration.



There was only ever going to be one winner of our August Goal of the Month... ️ pic.twitter.com/cm5TCHoiqf — West Ham United (@WestHam) 12 сентября 2019 г.

В нынешнем сезоне 29-летний Ярмоленко провел 3 матча за "Вест Хэм", отметившись одним голом. "Вест Хэм" после четырех сыгранных туров набрал 7 очков и идет на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Стоит напомнить, что Ярмоленко в прошлом сезоне сыграл за "Вест Хэм" лишь в девяти матчах, в которых забил два гола. В игре за "молотобойцев" против "Тоттенхэма" 20 октября 2018 года он получил травму. Поэтому пропустил концовку сезона.