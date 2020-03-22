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Гол Малиновского попал в подборку лучших моментов "Аталанты" в Серии А: видео

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На официальном youtube-канале итальянской Серии А опубликовали подборку лучших голов "Аталанты" в этом сезоне. Среди них и гол украинца Руслана Малиновского.

В подборку попал гол Малиновского в ворота команды другого украинца – "Лечче" Евгения Шахова. Тогда Малиновский, который только вышел на замену на 69-й минуте, забил на 90+1 минуте, установив окончательный счет матча 7:2 в пользу "Аталанты".

Смотрите видео лучших голов "Аталанты" в сезоне (гол Малиновского на 2:04)

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  • Малиновский перешел в "Аталанту" летом 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,7 миллиона евро.
  • За "Аталанту" Малиновский сыграл в 31 матче, забив 5 голов. 22 матча он сыграл в Серии А, забив 4 гола. Еще 8 раз он сыграл за команду в Лиге чемпионов, отличившись один раз. На его счету и матчи в Кубке Италии.
  • "Аталанта" в этом сезоне лучший клуб в Серии по количеству забитых голов – 70. Команда сыграла 25 матчей. И пока занимает четвертое место в чемпионате.
  • Итальянский клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв в двух матчах испанскую "Валенсию" – 4:1 дома и 4:3 на выезде.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Руслан Малиновский ФК Аталанта Футбол Спорт
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