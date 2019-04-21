Гол украинца Харатина помог команде Сергея Реброва разгромить соперника в чемпионате: видео

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Игорь Харатин (в маске) празднует победу "Ференцвароша".
Игорь Харатин (в маске) празднует победу "Ференцвароша". / fradi.hu

В чемпионате Венгрии "Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров, разгромил на своем поле "МОЛ ВиДи" 4:1.

Однако из голов за "Ференцварош" забил украинец Игорь Харатин. Именно его гол вывел команду Реброва вперед во втором тайме.

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Кроме Игоря Харатина, за "Ференцварош" сыграл и Иван Петряк. Именно он отдал пас на Токмака Нгуена, который забил первый гол в матче. Дубль в матче оформил Давиде Ландзафасе, который вышел на замену.

"Ференцварош" идет на первом месте в чемпионате Венгрии. Команда набрала 67 очков. У "МОЛ ВиДи" – 56 очков. До окончания чемпионата осталось сыграть четыре тура.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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