Гол защитника "Динамо" попал в подборку лучших в Лиге Европы: видео
Защитник "Динамо" Томаш Кендзера забил гол в ворота "Ренна", который стал одним из лучших в Лиге Европы.
Пресс-служба Лиги Европы опубликовала в своем Twitter подборку лучших забитых мячей по итогам нынешнего розыгрыша.
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В нее попал гол защитника "Динамо" Томаша Кендзеры, который дальним ударом из-за пределов штрафной в выездном матче третьего тура группового этапа не оставил шансов голкиперу "Ренна" Абдулайе Диалло.
К слову, киевляне в сезоне 2018/19 дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где были уничтожены лондонским "Челси" с общим счетом 0:8.
29 мая в Баку состоится английский финал Лиги Европы "Челси" – "Арсенал".
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