Гол защитника "Динамо" попал в подборку лучших в Лиге Европы: видео

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Томаш Кендзера
Томаш Кендзера / 1927.kiev.ua

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера забил гол в ворота "Ренна", который стал одним из лучших в Лиге Европы.

Пресс-служба Лиги Европы опубликовала в своем Twitter подборку лучших забитых мячей по итогам нынешнего розыгрыша.

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В нее попал гол защитника "Динамо" Томаша Кендзеры, который дальним ударом из-за пределов штрафной в выездном матче третьего тура группового этапа не оставил шансов голкиперу "Ренна" Абдулайе Диалло.

К слову, киевляне в сезоне 2018/19 дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где были уничтожены лондонским "Челси" с общим счетом 0:8.

29 мая в Баку состоится английский финал Лиги Европы "Челси" – "Арсенал".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Лига Европы
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