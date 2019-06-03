"Голден Стейт" победил "Торонто" во втором матче финальной серии: видео

"Голден Стэйт" сравнял счет в финальной серии плей-офф НБА против "Торонто". "Уорриорз" одержали сложную победу на выезде.

Торонто – Голден Стэйт 104:109 (27:26, 32:28, 21:34, 24:21)

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В первой четверти между командами шла ожесточенная и равная борьба, поэтому ни одна из команд не смогла уйти в отрыв. Однако во второй 12-минутке "Торонто" выглядели гораздо лучше и ушли на большой перерыв с преимуществом +5.

После отдыха инициативой завладели уже игроки "Уорриорз" и больше не позволили хозяевам паркета выйти вперед. В последней четверти "Голден Стэйт" полностью доминировал и "Торонто" удалось только сократить отставание до 5 очков.

Лучшим игроком матча стал легкий форвард "Торонто" Леонард Кавай. Он набрал 34 очка, отдал 3 результативные передачи и сделал 14 подборов.